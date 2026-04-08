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▲林倪安是國光女神，也發行過個人單曲、當過啦啦隊員。（圖／林倪安Nian臉書）

女星林倪安日前大動作發文開轟前男友朱宇謀（Wish）是劈腿慣犯，朱宇謀隨後發聲致歉，而在林倪安發文後，不少女性受害者找上她，表示都曾受過朱宇謀的惡劣對待，；而這份受害者名單今（8）日曝光，還包含黑澀會美眉、JKF女郎。據《鏡週刊》報導，林倪安與朱宇謀從去年8月開始交往、今年3月底澈底分手，她說朱宇謀在身上、車上攜帶大量保險套，經常夜不歸宿鬧失蹤，但跟她發生關係卻不戴套，要她去吃事後避孕藥，導致她身體變差，後來也陸續發現朱宇謀的渣男行徑，受害者不計其數。其中包含百萬寫真女星、C姓已婚女星以及黑澀會美眉、JKF女郎，對朱宇謀的控訴無一例外都是慣性劈腿、愛扯開放式關係，分手後死纏爛打，或是假裝單身到處約開房。黑澀會美眉表示，看到朱宇謀如今的下場，只覺得是報應活該；JKF女郎則說自己曾遭朱宇謀家暴，向警方申請保護令才逃過一劫。除了這些公眾人物外，演藝圈幕後的工作人員或是圈外人，也經常遭朱宇謀荼毒，林倪安因此痛批他，只要看到女生有點姿色、身材傲人就不想放過，並透露受害者多達10幾位。林倪安說自己和朱宇謀其實是大學同學，以前只知道朱宇謀有多任女友，但並不清楚其中糾葛，以為不關自己的事，想不到如今這些不合理的對待，也都落在她頭上。針對交往林倪安一事，朱宇謀日前已透過經紀人對外回應，兩人確實曾短暫戀愛，但因不適合就未繼續發展，「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」他同時也強調，若持續有不實資訊散布，將不排除採取法律行動維護自身權益。至於今日爆出的最新爭議，《NOWNEWS今日新聞》也已傳訊詢問朱宇謀經紀人，但至截稿前暫未獲回應。