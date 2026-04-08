對此朱宇謀曾透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者回應，雙方曾短暫交往，事後不適合繼續：「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」

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▲林倪安透過社群指控前男友。（圖／翻攝自Nian Lin 林倪安IG@nianlin）

前女友林倪安揭8個月戀情 控訴言行反覆

▲林倪安指控朱宇謀私生活不堪。（圖／翻攝自Nian Lin 林倪安IG@nianlin）

朱宇謀發聲回應 否認部分指控

朱宇謀透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者回應，雙方曾短暫交往，事後不適合繼續：「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」同時也強調，若持續有不實資訊散布，將不排除採取法律行動維護自身權益。

前男團Gentleman成員朱宇謀（Wish）近日遭前女友林倪安公開指控，內容涉及感情不忠、交往期間行為不當等爭議，引發外界高度關注，隨著爆料持續延燒，多名女性也陸續出面指稱曾有類似經歷，同時組成「婦仇者聯盟」，並預計召開記者會控訴朱宇謀惡行，使整起事件迅速擴大，根據《鏡週刊》報導，林倪安表示2人為多年舊識，於去年8月開始交往直到今年3月底結束關係，她指出交往期間逐漸發現對方言行不一，且對感情態度不夠專一，最終決定公開經歷，她也提到過去曾耳聞對方情史複雜，但當時未曾深究，直到親身經歷後才意識到問題的嚴重性。隨著林倪安發聲，陸續有十多名女性透過私訊向她及媒體反映自身遭遇，內容多與感情糾紛與信任破裂相關，這些說法雖尚未經全面證實，但已在網路上引發熱烈討論，更有受害者預計將召開記者會公開控訴朱宇謀。面對外界質疑，朱宇謀也透過個人社群平台發表聲明，承認曾有交往關係，但否認部分負面指控內容，強調自身並非外界描述的形象。事實上，去年12月林倪安才被爆成為職棒教練高志綱的小三，有網友在Threads指控女方介入男方婚姻，稱她在12強、台東遠征與多場活動中頻頻愛相隨，還曾在男方妻子蔡志潔面前稱呼高志綱「寶貝」，引發軒然大波。不過隨即蔡志潔親上火線回應，表示夫妻倆與爆料無關，並發出律師函澄清：「該帳號不是我！」強調勿再冒名，若有心人士再利用自己名義造謠、抹黑，將訴諸法律途徑處理。