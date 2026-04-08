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國民黨主席鄭麗文昨（7）日飛抵中國，預期本趟可能會見中國國家主席習近平，訪問行程為期6天5夜，外界高度關注是否能為兩岸關係帶來變化。鄭麗文昨上午飛抵上海虹橋機場後，隨即轉搭高鐵前往南京，而中國國台辦主任宋濤等人也親自接機、陪同前往南京，一行人隨後入住距離中山陵3公里外的東郊國賓館，現場戒備森嚴。鄭麗文昨一落地上海，便由宋濤親自接機，並一同前往南京，入住曾經接待過前中國主席毛澤東、前朝鮮主席金日成、越南共產黨創辦人胡志明等歷史大咖的東郊國賓館。值得注意的是，我前總統馬英九也於2023年曾下塌過。宋濤昨晚特別在飯店裡的「和平廳」設宴，重申「九二共識、反對台獨」。南京東郊國賓館於1956年左右成立，當時取名為紫霞洞招待所，其中的紫雲樓別墅更是當年為接待毛澤東來訪視察而特別興建，是中國最優質的國賓館之一，目前也開放給一般遊客入住。鄭麗文預計今日一早前往中山陵謁陵，向國民黨創黨總理、國父孫中山致敬，並發表相關談話。接著她會再回到上海，9日飛往北京，10日可望會見習近平，12日結束行程搭機返台。