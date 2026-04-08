朱宇謀日前向《NOWNEWS今日新聞》坦言曾與對方交往，對最終因為不適合分開，直言：「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」

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▲林倪安日前公開指控前男友朱宇謀在交往期間劈腿數女。（圖／翻攝自林倪安Nian臉書）

夜店互動失當 朱宇謀行為引發不適

▲林倪安透過社群指控前男友。（圖／翻攝自Nian Lin 林倪安IG@nianlin）

朱宇謀酒後勾勾纏 還跟女性討母乳喝

前男團Gentleman成員朱宇謀（Wish）感情與私生活爭議持續延燒，在前女友林倪安公開指控後，事件不僅未平息，反而有更多女性出面陳述自身經歷，除了原先曝光的對象外，近期更有多名素人女性透過私訊向林倪安及週刊反映遭遇，內容涉及酒後勾勾纏、刻意肢體接觸等不當行為，甚至還向一名女子討「母乳」喝，讓不少網友感到十分不可思議。對於被林倪安指控劈腿數女，根據《鏡週刊》報導，有女性表示去年底在夜店與朱宇謀同場聚會時，對方在飲酒後出現過度親密的舉動，讓人感到不舒服，當事人指出當時氣氛雖熱絡，但對方行為已超出一般社交界線，也讓她事後回想仍心有餘悸，林倪安則根據時間點回憶，當晚對方曾以其他理由外出，實際行程與說法有所出入。另一起朱宇謀不當行為的案例則發生在今年初，有一名女子表示在與朋友外出後準備返回住宿地點，朱宇謀原以送行為由提出陪同，儘管對方已明確拒絕，他仍堅持同行並跟隨上車，該女性最終向友人求助才順利擺脫對方。此外，還有一名受害女性指出，今年3月曾遭朱宇謀在飲酒後持續糾纏，甚至出現試圖進一步肢體接觸的情況，讓當事人感到壓力與不安，最終選擇離開現場，林倪安也表示，透過時間與相關資訊比對，發現部分事件與2人交往期間有所重疊，對方明顯在交往期間仍在「獵豔」。除此之外，也有受害女性提到曾收到朱宇謀跟她討要「母乳」喝的訊息，引發不適與困擾。針對劈腿指控，朱宇謀日前曾透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者回應，曾與林倪安短暫交往，事後不適合繼續：「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」同時也強調，若持續有不實資訊散布，將不排除採取法律行動維護自身權益。