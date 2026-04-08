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萊姆病是什麼？自然環境、寵物接觸皆提高感染風險

▲▼萊姆病屬於人畜共通傳染病，主要經由「硬蜱」（俗稱壁蝨）叮咬而感染，圖為萊姆病病原蟲。（圖／疾管署提供）

萊姆病症狀一次看！初期像感冒 拖著不治療恐引發腦膜炎

▲加拿大歌手小賈斯汀就曾確診萊姆病，並飽受疾病困擾多年，病發時還被誤傳是吸食毒品。（圖／翻攝IG）

萊姆病怎麼預防？出現發燒、紅疹等症狀要注意

▲萊姆病預防關鍵在避免蜱蟲附著，包括穿著長袖衣物、使用防蟲藥劑及返家後檢查身體。若不慎遭叮咬，應以工具小心移除並清潔傷口。（圖／疾管署提供）

台灣出現今年首例境外移入萊姆病，一名北部60多歲女性自瑞典返台後出現血尿與皮膚異常，經二度就醫確診萊姆病，目前已返家休養。疾管署提醒，萊姆病為透過硬蜱叮咬傳播的人畜共通疾病，可能會附著在寵物身上並致病人類，近年全球疫情有擴大趨勢。初期症狀類似感冒，易被忽略，但多數患者會出現具辨識度的「靶心狀紅斑」，須接受抗生素治療。若未妥善治療，可能影響關節、心臟及神經系統，甚至引發嚴重併發症，民眾赴戶外或疫區活動需提高警覺。萊姆病屬於人畜共通傳染病，主要經由「硬蜱」（俗稱壁蝨）叮咬而感染，並不具人傳人的風險。該疾病多見於溫帶地區，涵蓋美國、加拿大、歐洲，以及亞洲的日本、韓國等地。當民眾進入森林、草叢等自然環境活動，或與寵物接觸時，若未做好防護，皆有可能遭硬蜱附著而提高感染風險。疾管署防疫醫師林詠青說明，萊姆病潛伏期約3至30天，平均約7天。初期症狀缺乏明顯特徵，多與一般感冒相似，包括發燒、頭痛、疲倦、肌肉痠痛、噁心嘔吐及淋巴腺腫大等，容易被忽略。不過約有70%至80%的患者會出現典型的「遊走性紅斑」，多在感染後約一週出現，外觀呈現類似靶心的紅疹，並會逐步向外擴散，是臨床重要判斷依據，通常需接受至少14天抗生素治療。即使紅斑在3至4週內自行消退，也不代表疾病已痊癒。若未完成完整治療，病原體可能於數週至數月後侵犯關節、心臟或神經系統，嚴重時甚至引發腦膜炎、心律不整或心包膜炎等併發症，病程可能延續數年。萊姆病過去也曾影響多位國際娛樂圈明星，包括加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）、艾薇兒（Avril Lavigne），以及美國名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都曾公開談及自身罹病與治療歷程。預防萊姆病的關鍵在於避免蜱蟲叮咬。疾管署副署長曾淑慧建議，民眾前往流行地區或進行戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、手套與長靴，並將褲管紮入襪內，以降低硬蜱附著機率；皮膚裸露處可使用含DEET、Picaridin或IR3535成分的防蟲產品。活動結束返家後，應盡快沐浴並仔細檢查全身，尤其腋下、腹股溝及頭皮等部位。林詠青補充，若發現硬蜱附著在皮膚上，應使用鑷子夾住其口器小心移除，避免直接徒手拉扯，以免口器殘留體內增加感染風險，並以肥皂清潔叮咬處。若曾前往流行地區，返國後一個月內出現發燒、紅疹或類流感症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史與接觸史，以利醫師及早診斷與治療。