我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林倪安（如圖）曾捲入小三風波，朱宇謀也在那時展開熱烈追求、趁虛而入。（圖／翻攝自林倪安Nian臉書）

趁林倪安低潮展開追求 戀情起點引爭議

朱宇謀保險套到處丟 私生活狀況惹議

朱宇謀（Wish）劈腿風波持續延燒，前女友林倪安出面爆料，直接揭開2人8個月戀情的內幕，她指出2人原本是認識多年的大學同學，在自己陷入小三風波輿論低潮時，男方主動關心並展開瘋狂追求，雙方最終因此交往，不過她也坦言這段感情從一開始就有問題，男方甚至不願意公開2人關係，雙方最終不歡而散。林倪安日前公開開司前男友朱宇謀，近日又向《鏡週刊》爆料，坦言當時自己正因感情爭議遭受外界批評，情緒低落、不敢面對外界，而朱宇謀則在此時頻繁關心、陪伴，關係快速升溫，只是交往後才發現，對方與外界形象落差極大，讓她直言「根本看錯人」，也讓這段感情從甜蜜迅速轉為失衡。林倪安與朱宇謀交往後馬上進入同居狀態，但相處過程卻問題頻傳，林倪安指出，雙方幾乎「兩天一小吵、三天一大吵」，男方甚至常在吵架後直接消失隔天才回家，更讓她無法接受的是朱宇謀始終不願公開戀情，還直言擔心女方負面新聞會影響自己演藝事業，甚至說出「身分等級不同」等話語，讓關係逐漸惡化。林倪安更直言自己在整理衣物與生活用品時，多次在男方褲子口袋、包包甚至車內發現保險套，數量與頻率讓她感到相當不合理，她也提到2人交往期間關係親密，但男方仍疑似與其他女性往來，讓她質疑對方私生活狀態，進一步加深不信任感。最終林倪安和朱宇謀2人於今年3月底分手，林倪安指出男方搬離她家時甚至提出要給她4個月租金共12萬的條件，希望2人交往、分手的事情不要外傳。對於林倪安公開指控劈腿傳聞，朱宇謀日前透過經紀人表示雙方曾短暫交往，事後不適合繼續：「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」同時也強調，若持續有不實資訊散布，將不排除採取法律行動維護自身權益。