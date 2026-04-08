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國民黨主席鄭麗文昨（7）日飛抵中國，預期本趟6天5夜還可能會見中國國家主席習近平，外界高度關注是否能為兩岸關係帶來變化。對此，知名作家馮光遠列出7件鄭麗文應該要注意的事項，要她提到我總統賴清德千萬要小心，不要順口就加上「獨裁者」3字，也不要提到伊朗戰爭，或新疆、西藏，最好假裝不知道。馮光遠昨針對鄭麗文訪中行程發文狠酸，鄭習會面的前提是，習包子不會在這幾天傳出「被拿下」的新聞！馮光遠說，不要以為這是玩笑話，過去這一陣子，解放軍那麼多上將說消失就消失，習包子的愛將馬興瑞，這幾天也是說落馬就落馬，所以，主席「被拿下」也是有可能的啦。馮光遠提到，鄭麗文去共產中國訪問，姑且要注意7件事：首先，鄭麗文平常故意把民主台灣講成獨裁統治，真獨裁反而漠視之，這個習慣，這次要一次改過來。中國是個獨裁專政（正字標記）的國家，如果國民黨一行人在習包子面前不慎提到賴清德，一定會習慣性地加個「獨裁者」、「獨裁政黨」什麼的，要是包子不察，以為在諷刺他，那，嗯，抱歉，此行就泡湯了，所以，一定要小心！馮光遠接著說，碰到共產黨人要互稱同志，這很重要，因為加一個「同志」，大家就是一家人了，這是真的！前面講到的習包子愛將馬興瑞，他被官宣落馬的新聞當中，官方就直接指名道姓，連「同志」兩字都省了。另外，跟共產黨同歡，去KTV唱歌時，千萬不要點一些與六四天安門大屠殺有關的歌，例如〈歷史的傷口〉、〈血染的風采〉、〈廣場〉等等，這理由太清楚，就不贅述了。第四點，馮光遠認為，鄭麗文千萬不要談伊朗戰爭，這裡由也很清楚：中國援助小弟們的飛彈、預警系統，在近幾個月的一堆戰事裡頻頻出包，習包子原先還計畫2027武力犯台，相信也因此打住了，如果此時談伊朗話題，不啻傷口上灑鹽，所以千萬要小心。再來，鄭麗文應假裝不知道新疆、西藏的存在。為什麼？因為知道了，就免不了會聊到活摘器官啊、種族滅絕啊、集中營啊。唉！算了，快快樂樂舔共，然後高高興興、平平安安回家，就這樣。