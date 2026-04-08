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▲朱宇謀（如圖）遭林倪安爆料私生活不堪。（圖／翻攝自朱宇謀IG＠wish_chu）

朱宇謀醉倒路邊尿失禁！夜店喝到不醒人事

▲▼李唯楓（上圖）爆料朱宇謀（下圖）喝酒大醉，倒在街頭嘔吐、失禁。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YouTube）

藝人朱宇謀今（8）日遭林倪安爆料私生活不堪，約砲多女、酒駕、甚至談地下戀仍要塑造純情形象，引發各界譁然。而朱宇謀過去跟好友李唯楓登上節目《小明星大跟班》，被對方爆料喝酒大醉，倒在台北街頭一邊嘔吐一邊尿濕褲子，「上面在吐，下面小頭也在吐」，進而被冠上「失禁哥」的封號，朱宇謀在一旁澄清：「那絕對不是尿！」李唯楓沒有反駁，留給他剩餘面子，場面爆笑。2023年12月，李唯楓與朱宇謀登上節目《小明星大跟班》互相爆料對方糗事，前者直呼當時朱宇謀正值團體鍛鍊期，壓力巨大，有次一行友人到信義區夜店喝酒聚會，朱宇謀喝得大開，沒多久就消失在友人視線，大夥兒開始尋找他，找了一番，最後發現他倒在路邊的花圃堆中，醉得不省人事。李唯楓還原當時情景，立馬拍打朱宇謀臉龐，試圖喚醒對方，怎料對方開始嘔吐、下半身還有不明液體流出，直覺是尿失禁，李唯楓脫下外套為其遮擋，並呼喚其他友人一同把朱宇謀扛上計程車返家，朱宇謀聽完整段論述面露尷尬，只能頻頻澄清：「那真的不是尿！是我去廁所坐到很濕的馬桶。」至於本次遭林倪安爆料，朱宇謀先前於個人社群平台承認曾有交往關係，但否認負面指控內容，並透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者回應，「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」同時也強調，若持續有不實資訊散布，將不排除採取法律行動維護自身權益。