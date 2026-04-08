交通部民航局宣布，國籍航空自台灣出發的航線，客運燃油附加費將調漲，自昨（7）日起生效。根據民航局說明，短程航線將由每人17.5美元（約合新台幣551元），調漲為45美元（約合新台幣1417元）；長程航線將由每人45.5美元（約合新台幣1433元），調漲為117美元（約合新台幣3683元），預計4月7日起生效，漲幅高達157%。旅遊達人「蓋瑞哥」等人也推薦利用4招，能試著找出便宜一點的機票。
一、改買「調整得比較慢」的外籍航空：
燃油費調整並非所有航空公司同步。有些航司反應較慢，現在下單還能鎖定漲價前的價格。例如日籍航空宣布是在6月才生效，ANA與日本航空（JAL）調整得最慢，因此有將近兩個月的緩衝期可以考慮，蓋瑞哥還笑說：「說不定到時候油價就跌回來了，當然機會可能不高。」
二、改看低成本航空 ／廉價航空：
低成本航空如台灣虎航、亞洲航空（AirAsia）的票價結構相對單純，大多不含傳統意義上的「燃油附加費」，而是直接反映在基本票價中。這樣的好處是，價格反映不會像傳統航空那樣「一聲令下、漲聲響起」。
三、選擇不收（獨立）燃油費的外籍航空：
蓋瑞哥提到，如果是南部鄉親，從高雄出發去東京，聯合航空 (UA) 是很好的選擇。因為聯合航空的票價結構，是不獨立明列燃油附加費。因此票價不會因為政策而瞬間跳漲幾千元，而是隨市場供需機制緩步波動。
《NOWNEWS》記者實際查詢聯合航空 (UA) 從高雄小港機場飛日本，還是有些日期落在只要1萬2千多元，相較長榮、華航都已漲到1萬6千以上來說相對低廉。
四、善用外站轉機：
其他多位旅遊達人也都提到，建議旅客長程線也可選擇先飛香港、曼谷或吉隆坡轉機，避開直飛高昂的基本票價與附加費，有機會節省1～2萬元。例如國泰航空轉機於香港，可節省不少費用。
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燃油費調整並非所有航空公司同步。有些航司反應較慢，現在下單還能鎖定漲價前的價格。例如日籍航空宣布是在6月才生效，ANA與日本航空（JAL）調整得最慢，因此有將近兩個月的緩衝期可以考慮，蓋瑞哥還笑說：「說不定到時候油價就跌回來了，當然機會可能不高。」
低成本航空如台灣虎航、亞洲航空（AirAsia）的票價結構相對單純，大多不含傳統意義上的「燃油附加費」，而是直接反映在基本票價中。這樣的好處是，價格反映不會像傳統航空那樣「一聲令下、漲聲響起」。
三、選擇不收（獨立）燃油費的外籍航空：
蓋瑞哥提到，如果是南部鄉親，從高雄出發去東京，聯合航空 (UA) 是很好的選擇。因為聯合航空的票價結構，是不獨立明列燃油附加費。因此票價不會因為政策而瞬間跳漲幾千元，而是隨市場供需機制緩步波動。
《NOWNEWS》記者實際查詢聯合航空 (UA) 從高雄小港機場飛日本，還是有些日期落在只要1萬2千多元，相較長榮、華航都已漲到1萬6千以上來說相對低廉。
四、善用外站轉機：
其他多位旅遊達人也都提到，建議旅客長程線也可選擇先飛香港、曼谷或吉隆坡轉機，避開直飛高昂的基本票價與附加費，有機會節省1～2萬元。例如國泰航空轉機於香港，可節省不少費用。