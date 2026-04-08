陰雨連連讓心好憂鬱，快喝「星巴克買一送一」轉換心情！星巴克表示，今（8）日「蘋果山茶花風味美式」新品開喝迎接初夏；根據星巴克官網，4月8日門市現場「買一送一」星禮程會員飲料好友分享、foodomo也有「買一送一」外送咖啡優惠一次看。印尼連鎖咖啡龍頭「凱娜克咖啡Ken
angan Coffee」帶著日賣10萬杯的棕櫚糖拿鐵登台，4月10日新光三越台北信義新天地A11開幕「全飲品買一送 一」。
星巴克：買一送一！今門市現場、foodomo外送都有咖啡優惠
機會難得！今4月8日「星巴克買一送一」門市、外送兩大咖啡優惠齊開喝：
◾️全台門市「買一送一」星禮程咖啡優惠！
根據星巴克官網，星禮程十週年慶，今4月8日，會員同慶TEN TEN開心飲料好友分享，活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
◾️星巴克買一送一foodomo外送優惠！
星巴克星暖初夏foodomo指定品項好友分享日，4月1日至4月17日，每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間；為維持飲品最佳風味，將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；現場庫存售完為止。
星巴克：「蘋果山茶花風味美式」新品4/8開賣！真實口感曝
星巴克表示，迎接初夏，打造清新水果風味新品，今4月8日起開賣「蘋果山茶花風味
系列」，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝「蘋果山茶花風味氣泡美式」，喝到清爽酸甜果香、還咬得到果肉，不會過於甜膩又十分冰涼暢快，推薦真的很適合逐漸變熱的天氣時喝；另外還有「蘋果山茶花風味美式」、「蘋果山茶花風味青茶」，共3款新品可嚐鮮。
星巴克新品「蘋果山茶花風味美式」中杯120元、大杯135元、特大杯150元，「蘋果山茶花風味氣泡美式」大杯145元、特大杯160元，「蘋果山茶花風味青茶」中杯145元、大杯160元、特大杯175元。
同時，千禧復古美學的「Bearista度假村
系列」慵懶的海灘小熊新品也登場，推薦「小熊度假村馬克杯」800元、「泳池小熊指扣TOGO冷水杯」800元、「小熊棕梠樹不鏽鋼杯」1200元、「海灘小熊熊寶寶」900元等；線上門市限定「 度假時光不鏽鋼TOGO冷水杯」1200元、「海灘小熊網布提袋」780元等。
印尼「凱娜克咖啡」新光三越A11開幕！4月10日起「買一送
一」喝3天
撼動東南亞市場的「凱娜克咖啡Ken
angan Coffee」2026年正式來台灣！憑藉咖啡豆產國、冠軍咖啡豆與平均百元價格三大優勢，進駐新光三越台北信義新天地A11開幕全台首家門市。
《NOWNEWS今日新聞》記者搶先試喝台灣限定的「海鹽焦糖輕雪拿鐵」，乳感醇厚、甜中帶鹹，香氣口感都有點特別，推薦給喜歡嚐鮮的民眾全新選擇。另外還有創下日賣10杯紀錄、加入棕櫚糖的招牌「凱娜克拿鐵」，每日限量的「開心果瑪奇朵」；及迷你可頌鬆餅、蘋果酥等烘焙商品。
台灣「凱娜克咖啡」4月10日至4月12日開幕首三日超值優
惠，全飲品「同品項買一送（ 一」 限相同糖量與冰量，凱娜冰系列與開心果瑪奇朵除外）；註冊APP會員，即可獲得「29元折價券」5張（折價券限每杯使用一張）；每日開啟APP，天天加碼送「9元折價券」 2張（限當日使用）。
凱娜克咖啡新光A11時光店 資訊
地址：台北市信義區松壽路11號2樓
時間：平日11:00-21:30、假日11:00-22:
00
電話：02-2722-0369
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機會難得！今4月8日「星巴克買一送一」門市、外送兩大咖啡優惠齊開喝：
◾️全台門市「買一送一」星禮程咖啡優惠！
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星巴克星暖初夏foodomo指定品項好友分享日，4月1日至4月17日，每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
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星巴克表示，迎接初夏，打造清新水果風味新品，今4月8日起開賣「蘋果山茶花風味
星巴克新品「蘋果山茶花風味美式」中杯120元、大杯135元、特大杯150元，「蘋果山茶花風味氣泡美式」大杯145元、特大杯160元，「蘋果山茶花風味青茶」中杯145元、大杯160元、特大杯175元。
同時，千禧復古美學的「Bearista度假村
撼動東南亞市場的「凱娜克咖啡Ken
《NOWNEWS今日新聞》記者搶先試喝台灣限定的「海鹽焦糖輕雪拿鐵」，乳感醇厚、甜中帶鹹，香氣口感都有點特別，推薦給喜歡嚐鮮的民眾全新選擇。另外還有創下日賣10杯紀錄、加入棕櫚糖的招牌「凱娜克拿鐵」，每日限量的「開心果瑪奇朵」；及迷你可頌鬆餅、蘋果酥等烘焙商品。
凱娜克咖啡新光A11時光店 資訊
地址：台北市信義區松壽路11號2樓
時間：平日11:00-21:30、假日11:00-22:
電話：02-2722-0369