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▲因發生多起機艙內行動電源疑似自燃爆炸或是失火冒煙之狀況，因此民航局又有行動電源新規定，限定僅能隨身攜帶2個。（圖／翻攝自Threads@luunnaa___03）

國際民航組織（ICAO）日前針對鋰電池行動電源發布新規範，交通部民航局也邀請相關單位討論後，從今（8）日起全面實施行動電源攜帶數量限制，每位旅客限制 2 個，並禁止旅客在飛行途中充電。此外，民航局表示，目前是宣導期，待ICAO正式修改相關規定後，就會配合修法；若未來旅客違規，且執意要攜帶超過的數量或在機上充電，將可依民用航空法第43條開罰新台幣2萬到10萬元。每人限制攜帶 2 個。▪️：只能隨身攜帶，嚴禁託運。▪️飛行途中絕對禁止使用行動電源充電。一般行動電源都會標示Wh瓦特（能量單位）及mAh毫安（容量單位），Wh 結合了電壓和電流，更能精確地反映電池的總能量，因此國際上也以「Wh瓦特」來判斷行動電源是否符合安全規定，若是行動電源上沒有明確標示Wh瓦特，有可能會被現場丟棄。如大韓航空嚴格規定未標示Wh瓦數，不可攜帶。100-160Wh最多2顆、160Wh以上通常禁止攜帶。：有些航空公司規定行動電源登機時必須「個別放進透明夾鏈袋、保護小包或是原始包裝盒中」，也可以「貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋」避免其短路。