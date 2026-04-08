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【預訂詳情】個人版 32.8 萬起！預付 5000 元卡位序號

個人版車色： 銀、白、黃（專屬塗裝）。





銀、白、黃（專屬塗裝）。 交車時程： 個人版預計於 2027 年第一季 展開交付；首批企業版則搶先於 2026 年 8 月交車。





▲Lean3 個人版首度推出專屬「亮黃色」塗裝，相較於企業版的基底黑外殼，個人版具備更強烈的視覺辨識度與質感。預訂金僅需 5,000 元，即可搶先卡位這台都會通勤神器。（圖／翻攝自 Lean Mobility 官網）

【法規路權】需具備「汽車駕照」！免戴安全帽、可載 2 人

駕照需求： 駕駛人須持有「小型車（汽車）以上駕照」，持純機車駕照不可駕駛。





駕駛人須持有「小型車（汽車）以上駕照」，持純機車駕照不可駕駛。 安全規定： 免配戴安全帽 ，但「強制繫安全帶」，且前擋隔熱紙透光率須達 70% 以上。





，但「強制繫安全帶」，且前擋隔熱紙透光率須達 70% 以上。 乘載空間： 可合法載 2 人（採前後串聯式座位），後座支援 ISO-FIX 兒童安全座椅安裝。





可合法載 2 人（採前後串聯式座位），後座支援 ISO-FIX 兒童安全座椅安裝。 路權限制： 直接左轉、不須待轉，可行駛禁行機車道，但禁止上國道及快速道路。





▲Lean3 體積僅為一般轎車的三分之一，一個汽車格足以停放兩輛甚至三輛駕艙機車。根據 2026 年最新交通法規，駕艙機車可合法停放於汽車格或機車格，大幅緩解都會區一位難求的停車壓力。（圖／翻攝自Lean Mobility臉書）

【性能規格】主動傾斜技術：機車般靈活、汽車級穩定

動力表現： 8.1kWh 磷酸鐵鋰電池，最高時速 80km/h。





8.1kWh 磷酸鐵鋰電池，最高時速 80km/h。 續航充電： 續航約 100 公里，支援 AC 充電，5 至 7 小時可充飽。





續航約 100 公里，支援 AC 充電，5 至 7 小時可充飽。 售後據點： 品牌預告將在北、中、南設立實體展銷與保修中心。





【購車建議】結合補助款，實購價有望低於 30 萬

FAQ｜關於駕艙機車你最想知道的三件事

機車族告別雨衣、享受乾爽通勤的時代正式來臨！台日合作研發的駕艙機車，於今日（4/8）正式開放全台個人預訂。這款結合三輪穩定性與全封閉式座艙的電動載具，不僅解決了機車族淋雨的痛點，更隨著 2026 年最新法規上路，成為都會通勤的最強神器。本報整理售價、規格與路權懶人包，助您快速卡位。Lean Mobility 官方社群公告，Lean3 個人預訂自 4 月 8 日啟動，，僅需支付預訂金即可取得優先交車順序。相較於先前企業版的 31.8 萬元，個人版不僅塗裝質感提升，更提供專屬車色與售後保修保障。根據交通部 2026 年最新修法公告，Lean3 屬於「普通重型機車」級距，但因操作介面具備方向盤與踏板，路權規範如下：Lean3 搭載獨家「主動式車身傾角控制技術」，配置 6 組高精度陀螺儀，過彎時車身會自動感測傾斜至最佳角度（最高達 28 度），解決傳統三輪車轉向生硬的缺點。Lean3 由於與中華汽車合作在台組裝，符合國產化補助資格。若整合經濟部產發署及各縣市汰舊換新補助（最高約 3.9 萬元），。對於每日通勤、不希望受天氣影響且有載小孩需求的家長來說，是 2026 年極具競爭力的移動方案。這點常讓許多民眾感到困惑。根據交通部 2026 年最新法規，由於「駕艙機車」採用方向盤轉向及腳踩油門煞車，操控邏輯與汽車相同，因此規定駕駛人須持有方可上路。若僅持有普通重型或大型重型機車駕照，是無法合法駕駛 Lean3 的喔！Lean3 具備封閉式座艙與結構性保護，在法規認定上可以豁免配戴安全帽，讓騎士可以清爽通勤不弄亂髮型。但相對地，為了安全考量，，未繫安全帶同樣會面臨罰鍰。此外，前擋隔熱紙也需注意透光率須達 70% 以上，以免檢驗不合格。在路權上，駕艙機車享有小型車待遇，可直接左轉、不須待轉，且可行駛禁行機車道。至於停車，由於其領用機車牌照，；但因座艙式車門開啟需要空間，官方多建議停放在汽車停車格，以避免在窄小的機車格開門時與鄰車發生擦撞。