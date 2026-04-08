我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱宇謀被十幾名女性指控是約砲渣男。（圖／臉書 ＠Wish朱宇謀）

前男團Gentleman成員Wish（朱宇謀）近日遭前女友林倪安毀滅性爆料，指控私生活淫亂、慣性劈腿，甚至被諷刺為隨身攜帶保險套的「行動約砲渣男」。十多位受害女性紛紛現身說法，重創朱宇謀陽光形象。而知名AV導演圤智雨過去曾揭開演藝圈與網紅圈的約砲內幕，直言這是一門高深的學問，並詳細拆解了男星們慣用的「獵豔4步驟」。圤智雨透露，男藝人或網紅在尋找獵物時其實非常主動。他們會先鎖定目標的社群平台，留下簡單的「Hi」並進行自我介紹。這種撒網式的做法成功率並不低，通常發出10則訊息，就能得到3至4位女性的回應。透過初步的互動，篩選出願意進一步發展的對象。在人選偏好上，圤智雨分析，外型看起來像「某論壇女郎」類型的性感小模最容易被盯上，因為這類女孩往往認為結識名人能為人生履歷加分。有趣的是，網紅與藝人的口味略有不同，網紅偏好幼齒巨乳型，雖然偶爾也約辣妹但機率較低，而藝人則清一色專挑美豔辣妹下手。為了降低對方的戒心，男星們會花心思建立信任關係。除了像朋友般聊天讓女生感到被在乎外，最有效的招式就是「發出自身工作的小情報」。透過分享演藝圈內部消息或工作細節，讓女方產生一種被當成自己人的錯覺，進而快速建立親密感與信任。最後一步則是「尺度試探」。圤智雨強調，為了省去日後出事的麻煩，男星們大多不會留下文字紀錄，而是改用Line電話進行聯絡。若女方在對話中接受大尺度內容，雙方就會開始調情或直接約砲。圤智雨更補充，藝人通常不會將砲友轉正，但網紅則較有機會因為體位習慣良好或談得來，進而將對方扶植為正宮女友。