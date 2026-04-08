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鄭麗文拜謁祭文全文：

國民黨主席鄭麗文訪中行第二日，第一個行程就是赴中山陵謁陵，國台辦副主任潘賢掌親自陪同參觀。外界特別關注是否會在謁陵過程中，自然表述「中華民國」。沒想到一開始，鄭麗文就透過謁陵文宣示：維「中華民國」一百一十五年四月八日。此祭文的鋪陳，與前主席連戰當年拜謁中山陵時的模式一樣，在一開頭就強調「維民國」，表述中華民國的存在。最後，國民黨訪問團一行人向孫中山行三鞠躬禮，並默哀一分鐘。維民國一百一十五年四月八日，中國國民黨主席鄭麗文，代表全體黨員，謹以鮮花致祭於總理之靈曰：洪惟總理，中山先生；目睹蒼生苦疾，籲民警醒；奔走革命不息，懷憂忡忡；結集群力，興中同盟；屢挫不靡，武昌建功；共和國體，帝制告終。中華恢復，民國創立；列強猶傷肱股，鯨吞漁利；割據仍患心腹，蠶食弄弊；民族欲佇，傾扶弱濟；民權欲樹，政統憲立；民生欲富，業實盡益。先生晏駕，黨人承訓；行主義謀自洽，突破嚴峻；循學說勤擘劃，努力前進；古知今察，彌久永雋；富邦興家，韜光玉韞；屹立東亞，率土同慶。吾黨諸卿，團結一同；逢亂局世變競，慎微不苟；遇百六辰誕慶，致奠千秋；共躋紫金，稱觴緬憧；戮力辛勤，為民作舟；共創和平，寶島神州。伏祈靈鑒