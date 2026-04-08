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▲朱宇謀過去曾是男團成員，單飛後往主持、戲劇發展。（圖／翻攝自臉書Wish朱宇謀）

男團出身打開知名度 GTM時期是他最早代表作

▲事實上朱宇謀一直在演藝圈發展，卻始終不溫不火。（圖／翻攝自臉書Wish朱宇謀）

出道前後橫跨戲劇、綜藝 也曾主持《娛樂百分百》

單飛後持續推個人作品 近年仍以歌手、演員身分活動

爭議全面延燒 林倪安爆料後多名女性跟進發聲

前男團成員朱宇謀近日因與前女友林倪安的感情糾紛躍上版面，也讓不少人開始好奇「朱宇謀到底是誰」。《NOWNEWS今日新聞》也整理朱宇謀從男團出道以來一路轉往主持界、戲劇界發展，到如今捲入劈腿數女以及私生活不檢點的經歷。朱宇謀藝名 Wish，1989年3月28日出生來自桃園，早年以團體Gentleman出道，走美聲唱跳路線，近年則持續以主持、戲劇與歌手身分活動，從團體時期累積曝光到後來推出個人單曲、跨足節目與戲劇圈，如今因感情與私生活指控被推上風口浪尖，形象也面臨不小考驗朱宇謀在2014年12月19日以男團Gentleman隨首張專輯《不完美紳士》正式出道，主打美聲與舞蹈兼具的偶像路線，朱宇謀在團內位置為副唱，也負責 B-Box，算是團體中辨識度不低的一員。對朱宇謀來說，男團這段經歷是他演藝履歷中最重要的起點，因為他後續無論轉向主持、戲劇或個人音樂作品，外界多半仍會先以「前男團Wish」來認識他。事實上，朱宇謀並非只走唱跳偶像路線，他出道前就曾演出《牽牛花開的日子》、《老師錯了》等戲劇，也曾是《大學生了沒》固定班底，節目中以「裴帥」身分出現；之後又參與《台灣X檔案》飾演特搜隊員「帥葛亮」，更曾加入《娛樂百分百》主持陣容，逐漸把活動版圖拉大到綜藝與戲劇領域。朱宇謀單飛後沒有只把自己綁在團體光環裡，而是試圖用主持感、表演經驗與體能條件延長演藝生命週期，從他畢業的臺北市立大學相關資料也顯示，該系本身就是結合運動、舞蹈與表演訓練的科系，這也能解釋他為何能同時能夠唱跳、主持與戲劇工作。在團體解散之後，朱宇謀並未淡出演藝圈，而是持續以個人名義推出音樂作品，他在2020年推出〈黏著你〉，2021年推出〈好運到〉，2022年再發行〈絕對正義〉等單曲；他的YouTube頻道也保留這些作品與 MV，顯示他並未放棄歌手路線，而是轉往個人品牌經營。朱宇謀一直在演藝圈中討生活，只是聲量不算頂尖，直到這次爭議爆發外界才再次大規模注意到他的名字，從他過往經歷來看，他原本靠著節目、戲劇、活動與個人作品維持曝光，如今卻因私領域風波壓過原本的事業表現，對形象勢必造成直接衝擊。朱宇謀這次會突然成為話題人物，關鍵就在於前女友林倪安公開指控，林倪安表示2人自2025年8月開始交往，到2026年3月底結束約8個月關係，並指控朱宇謀在交往期間言行反覆、感情不專一；隨後又有多名女性陸續向林倪安及媒體反映類似經歷，外界因此以「婦仇者聯盟」形容這波集體爆料。對於林倪安先前的指控，朱宇謀方面先前已經透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示，雙方確實曾短暫交往，若過程中讓對方感到不適，他深感抱歉，也強調若持續有不實資訊散布，不排除採取法律行動。