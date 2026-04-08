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CoCo都可：今「茉香凍奶綠買一送一」！週三好友日優惠

買一送一！

珍奶40元優惠！

▲五桐號「天天7折」外送優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

五桐號：「天天7折」手搖飲料優惠！foodpanda外送最多折100元

麻古茶坊：foodpanda外送7折！「天天爽」優惠碼

▲麻古茶坊回歸蕃茄系列手搖飲料開喝。（圖／麻古茶坊提供）

天氣不佳也不能阻擋想喝飲料的心情，今（8）日，CoCo都可表示，茉香凍奶綠買一送一周三好友日優惠！五桐號、麻古茶坊都推出「天天7折」foodpanda外送優惠，本文整理最新手搖飲料優惠，讓消費者一次掌握最便宜買法。CoCo都可新品「茉香凍奶綠」，採窨制工法將茉莉花香薰入綠茶茶葉，再搭配手作茉香茶凍，開喝雙重茉香奶綠風味。CoCo都可4月兩大手搖飲料優惠：◾️相當於茉香凍奶綠買一送一，兩杯只要60元、試算平均一杯30元實在好划算。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。◾️4月回饋Line好友限定優惠，，相當於珍奶一杯才40元！每人可領6張券（可買12杯）。官方推薦，自然酸甜的有料果茶「紅柚青茶凍飲」、或無咖啡因「蕎麥奶霜」等。提醒大家，優惠不併用；實際狀況依各店庫存為主，售完為止。麻古茶坊表示，整個4月都有7折foodpanda外送優惠！官方推薦，清爽經典茶類喝「高山金萱茶」、「紅萱烏龍」，季節限定新品「蕃茄梅蜜」、「蕃茄梅蜜波波」快嚐鮮。提醒大家，活動優惠詳見foodpanda App說明為主。