山搜高手「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）去年曾收費10萬元協助尋找台中失蹤山友並成功尋獲遺體，近期公開搜救影片，卻遭一名林姓搜救教官質疑「趁火打劫」，引發輿論爭議。對此，登山專家蔡日興出面力挺，表示Petr具備極高地形判讀與推理能力，曾在雪山搜救中從細節找出關鍵線索，這般強者「恐怕台灣無人能及」。
跑山獸山區搜救有多強？登山專家讚天才：台灣無人能及
蔡日興在臉書社團「魔境熊登山客」發文提到，兩人因野跑結識，當時就對Petr的地形勘查方式印象深刻。他指出，Petr會以區塊方式逐步踏查，細緻到每條小徑都親自走過，這種全面性調查在台灣極為少見，甚至在短短兩個月內，幾乎將整個雙北山區完整走遍。
蔡日興透露，過去曾協助朋友尋找一名在雪山罹難的山友，當時團隊早已判斷任務性質為尋找遺體，整體搜救難度極高。然而Petr卻從細節中突破困境，發現一截遭消防人員忽略的登山杖，而該物正是委託人曾替罹難者修理過的裝備，最終成為關鍵定位線索。
Petr擅長將自身帶入失蹤者情境，透過現場留下的足跡、折斷樹枝等細微痕跡，快速推演行動路線，無論效率或精準度都明顯高於一般搜救人員。他坦言，當時就認為若Petr正式投入山搜領域，將對整個圈子形成壓倒性優勢，「Petr真的是個天才」。
跑山獸收費不合理？蔡日興說話了：民間搜救應建立明確的費用標準
不過蔡日興也直言，台灣搜救環境長期存在壓力與干擾，部分人利用家屬情緒不斷提出要求，導致搜救人員一旦判斷失誤便陷入自我懷疑，長期甚至演變為心理負擔，部分投入者最後不得不求助身心科。他也坦言自己個性容易鑽牛角尖，因此轉向投入宣導，希望從源頭降低迷途與搜救事件發生。
針對此次風波，蔡日興認為Petr遭特定人士攻擊並非偶然，背後原因與忌妒有關，並呼籲應藉此事件推動制度化改革，包括建立明確的收費標準與作業流程，讓民間搜救更具透明度與專業性。
跑山獸搜救收費被質疑！林姓搜救教官轟「賞金獵人」反遭炎上
林姓搜救教官日前在臉書連續發文，直指Petr在搜救過程中收取費用形同「賞金獵人」，質疑其在家屬情緒最脆弱時要求酬勞，甚至批評對方上傳影片是為了博取關注，不僅未做去識別化處理，還有消費受難者傷痛之嫌，認為對方一邊塑造善行形象，一邊將代價轉嫁給無力反抗的人。不過相關言論一出隨即引發反彈，山友群起留言砲轟。
面對外界批評，林姓教官隨後刪除原先貼文並重新發文，強調自己並非在爭論誰是最大功臣，而是希望提醒社會在面對災難與罹難者時應保有基本尊重，避免對事件進行二次消費。
他指出該案件早已有勞務報酬爭議，且費用也已收取，在此情況下再將過程製作成影片公開並不妥當，並認為搜救本不應成為累積名聲的工具，也不該隨意揣測他人動機。然而此番說法仍未平息質疑，山友持續留言批評，「只感到滿滿的眼紅和假掰，你才是消費受難者的那個人」、「明明自己一直發文然後說別人消費死者，沒人鳥他只會眼紅」。
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蔡日興在臉書社團「魔境熊登山客」發文提到，兩人因野跑結識，當時就對Petr的地形勘查方式印象深刻。他指出，Petr會以區塊方式逐步踏查，細緻到每條小徑都親自走過，這種全面性調查在台灣極為少見，甚至在短短兩個月內，幾乎將整個雙北山區完整走遍。
蔡日興透露，過去曾協助朋友尋找一名在雪山罹難的山友，當時團隊早已判斷任務性質為尋找遺體，整體搜救難度極高。然而Petr卻從細節中突破困境，發現一截遭消防人員忽略的登山杖，而該物正是委託人曾替罹難者修理過的裝備，最終成為關鍵定位線索。
跑山獸收費不合理？蔡日興說話了：民間搜救應建立明確的費用標準
不過蔡日興也直言，台灣搜救環境長期存在壓力與干擾，部分人利用家屬情緒不斷提出要求，導致搜救人員一旦判斷失誤便陷入自我懷疑，長期甚至演變為心理負擔，部分投入者最後不得不求助身心科。他也坦言自己個性容易鑽牛角尖，因此轉向投入宣導，希望從源頭降低迷途與搜救事件發生。
針對此次風波，蔡日興認為Petr遭特定人士攻擊並非偶然，背後原因與忌妒有關，並呼籲應藉此事件推動制度化改革，包括建立明確的收費標準與作業流程，讓民間搜救更具透明度與專業性。
林姓搜救教官日前在臉書連續發文，直指Petr在搜救過程中收取費用形同「賞金獵人」，質疑其在家屬情緒最脆弱時要求酬勞，甚至批評對方上傳影片是為了博取關注，不僅未做去識別化處理，還有消費受難者傷痛之嫌，認為對方一邊塑造善行形象，一邊將代價轉嫁給無力反抗的人。不過相關言論一出隨即引發反彈，山友群起留言砲轟。
面對外界批評，林姓教官隨後刪除原先貼文並重新發文，強調自己並非在爭論誰是最大功臣，而是希望提醒社會在面對災難與罹難者時應保有基本尊重，避免對事件進行二次消費。
他指出該案件早已有勞務報酬爭議，且費用也已收取，在此情況下再將過程製作成影片公開並不妥當，並認為搜救本不應成為累積名聲的工具，也不該隨意揣測他人動機。然而此番說法仍未平息質疑，山友持續留言批評，「只感到滿滿的眼紅和假掰，你才是消費受難者的那個人」、「明明自己一直發文然後說別人消費死者，沒人鳥他只會眼紅」。