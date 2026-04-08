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▲朱宇謀（左）登上節目《小姊不熙娣》，自豪精子量充沛。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

朱宇謀給小S看陰囊！自豪精子多、很會生

▲朱宇謀（右）脫下褲頭，給小S檢查陰囊，嚇壞全場。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

藝人朱宇謀今（8）日遭林倪安爆料私生活混亂，頻繁約女生發生關係，態度冷處理，形象備受考驗，而朱宇謀過去登上小S（徐熙娣）節目《小姊不熙娣》，大聊全身檢查時從醫師聽來的經驗談，朱宇謀表示，若男性陰囊中的單顆睪丸無法放進手勢「ok」中，代表精子量充沛，生育機率較高，當場被拱脫下褲子給小S檢查，朱宇謀背對鏡頭，真的沒在怕，下秒小S花容失色逃走，一旁的派翠克也脫口髒字，全場嚇壞。朱宇謀2024年7月登上《小姊不熙娣》，大聊全身檢查時從醫師聽來的經驗談，表示若男性陰囊中的單顆睪丸無法放進手勢「ok」中，代表精子量充沛，生育機率較高，換言之，放得進去則表示精子量較少，較難有機會生小孩。派翠克聽完朱宇謀言論，當場拱他脫下褲子給小S檢查，原以為是節目效果，怎料朱宇謀走上前並背對鏡頭，在褲頭搞弄一番後，下秒派翠克與小S一看，直接撇頭跑走，前者脫口粗話，後者驚魂未定說：「人生還是要有一點偶包！」至於本次遭林倪安爆料，朱宇謀先前於個人社群平台承認曾有交往關係，但否認負面指控內容，並透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者回應，「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」同時也強調，若持續有不實資訊散布，將不排除採取法律行動維護自身權益。