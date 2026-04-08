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國民黨訪中團在黨主席鄭麗文帶領下，今（8）日拜謁中山陵，雖然有透過謁陵文宣示：「中華民國」，但發表談話時卻未提及，同時也多次哽咽。特別是談及創黨總理孫中山時，她特別表示「在大陸，哭中山之死，天經地義、光明正大；在台灣，哭中山之死，卻要想方設法、小心翼翼、躲躲藏藏。」時不時還會發出啜泣聲，表達她對孫中山的感念。時隔21年，再度踏上中山陵392階拜謁的鄭麗文，談話內容從過去歷史談到兩岸和解，強調象徵三民主義的三大平台、五權憲法的五大設計、392階，讓兩岸可以開始和解交流對話的九二共識，讓她不禁想起當年孫中山的遺訓志業，兩岸還沒有癒合的傷口。她也不忘向孫中山報告，根據三民主義，中國國民黨成功地建設台澎金馬，成為民主、自由、法治、均富的美好社會。談話間，鄭麗文再提前主席連戰，表示2005年兩岸關係緊張，白色恐怖最後一位死刑犯——陳明忠老先生，到黨中央演講時表示，「盼同樣的苦難，不再發生在任何一個台灣人身上。歷史悲劇的根源是國共內戰，因此，結束兩岸敵對狀態，締結和平，是國民黨不能推卸的歷史責任和義務。」這讓連戰決定要展開兩岸破冰工作。而她也被連戰的所為感動，並接受邀請加入中國國民黨，成為黨的一份子並擔任發言人。當年4月，連戰率團訪中，成為49年之後第一個返回南京首都的國民黨主席。昔日的發言人成了現在國民黨主席，鄭麗文指出，中山先生一生愛自然，重視生態，鼓勵植樹，而習近平總書記也非常重視生態保育，盼兩岸中國人為所有的人類種下和平的種子，讓這棵大樹能夠開枝散葉，長成參天大樹。所有後代子孫都能在這棵大樹的庇蔭之下，毫無顧忌地追尋屬於他自己人生的夢想。最後，鄭麗文高喊孫中山的叮囑：「革命尚未成功，同志仍需努力。」盼以孫文天下為公思想的核心價值「平等、包容、團結」共同致力於促進兩岸的和解與團結，創造區域的繁榮與和平。讓百年前革命先行者窮其一生所點燃的火炬，有如黑夜中的星斗，繼續為革命路上前仆後繼的同志們指引方向，並化為青天白日，溫暖滋養每一寸土地和每一個生命。