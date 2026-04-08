福勝亭20週年生日慶來了！官方表示，明（9）日至4月19日連續11天，179元起爽吃開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排3款菜單，搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，本文整理福勝亭生日優惠供大家掌握。

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福勝亭：開運豬排定食179元！生日慶優惠11天　菜單一覽

福勝亭生日慶，明4月9日起至4月19日，連續11天優惠活動，爽吃開運豬排、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排「三大定食特價179元」！均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用還可搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽。幫大家算好，對比原價230元、相當於餐餐吃到飽，最高現省51元好划算。

提醒大家，優惠均為指定餐點，不得更換為其它品項；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。

▲福勝亭生日慶優惠明起連續11天，「開運豬排定食」等三款菜單179元。（圖／福勝亭提供）
▲福勝亭生日慶優惠明起連續11天，「開運豬排定食」等三款菜單179元。（圖／福勝亭提供）
吉野家：黑椒牛燒肉新菜開吃！

吉野家則全新推出「黑椒牛燒肉」，鹽、胡椒、蒜香三層辛香風味堆疊，吉野家「黑椒牛燒肉」159元、「黑椒牛燒肉定食」199元，療癒開吃。

▲吉野家「黑椒牛燒肉」新菜開吃。（圖／翻攝自吉野家FB）
▲吉野家「黑椒牛燒肉」新菜開吃。（圖／翻攝自吉野家FB）

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