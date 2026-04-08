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國民黨主席鄭麗文昨日啟程率團赴中參訪，今（8）日前往南京中山陵，向國民黨創始人孫中山獻花致祭，在發表演說時情緒激動數度哽咽。對此民進黨立委王定宇評論，其實鄭麗文是配合中共論調，硬是把台灣套進去國共內戰，再套進一個中國內政，所以鄭麗文的哽咽是不是鱷魚的眼淚，大家自有公評，而這樣子哽咽大概就在中山陵，而不是在台灣，這樣的哽咽，只有中國的需求，卻沒有台灣的未來對於鄭麗文在南京中山陵發表演說，過程中情緒激動數度哽咽。對此王定宇表示，鄭麗文在中山陵演了一齣大戲，數度哽咽，可惜了裡面其實是配合中共的論調，硬要把台灣套進去國共內戰，再套進中國內政，完全沒有提到台灣民主化之後的發展，以及台灣總統直選種種代表國家主權的歷程，沒有看到台灣收留當時被中共屠殺的國民黨跟相關的人員，也沒有提到來到台灣歷經白色恐怖之後的民主化，所以鄭麗文的哽咽是不是鱷魚的眼淚，大家自有公評。王定宇說，但鄭麗文這場演出只有中國需要的論調，也就是把台灣鎖進一中的架構。而且用更Low 的國共內戰把台灣框進去。然而台灣從來不是國共內戰的一部分，台灣、中華民國的主權從來也沒有跟中華人民共和國相容過。所以台灣在憲法是中華民國，裡面沒有半個字中華人民共和國。台灣在民主化之後，根據《憲法》第二條、第三條是國民主權的概念，所以主權屬於全體國民，而中華民國的公民才擁有主權。王定宇表示，所以鄭麗文代表的國民黨去中國演了這一場哽咽的大戲，不為台灣收留國民黨而哽咽，不為台灣被中國的軍事威脅而哽咽，不為台灣2300萬人的生存發展而哽咽。也不為當時中國共產黨屠殺了國民黨這麼多人、數以百千萬計的軍民而哽咽。卻為了把台灣、把中華民國去主權化，把台灣、把中華民國鎖進一個中國的框架，把台灣2300萬人陷入一個國共內戰、一個歷史上已經不存在的格局裡面而哽咽。王定宇說，可以說國民黨與鄭麗文的哽咽跟發言，只順遂了中國共產黨的意志，卻完全沒有看到台灣的存在，也沒有看到中華民國在發展當中的歷程，連國民黨被台灣收留的感恩之心都沒有。這樣的哽咽，大概就在中山陵，而不是在台灣；這樣子的哽咽，只有中國的需求，卻沒有台灣的未來。