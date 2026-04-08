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鄭麗文、孫中山淵源深 名字取自總理本名

鄭麗文談話全文：

國民黨主席鄭麗文今（8）日赴中山陵謁陵，會後發表談話時，只要談到國父、創黨總理孫中山就會哽咽，特別是逝世環節「30萬民眾湧上街頭送殯，高喊打倒帝國主義，打倒軍閥」、「在大陸，哭中山之死，天經地義，光明正大。在臺灣，哭中山之死，卻要想方設法，小心翼翼，躲躲藏藏」似乎都讓鄭麗文感觸很深。回顧過去鄭主席的言論，她曾在去年正值黨主席選舉跑行程時透露，她名字的「文」字，是取自於孫中山本名「孫文」的文。因為生日和國父是同一天出生，所以爸爸替她取了這個名字，希望能永遠記得十次革命的失敗才換得中華民國的創建。「安危他日終須仗，甘苦來時要共嘗」，絕不輕視每次失敗的經驗，不忘每位同志的付出。或許正因自己與孫中山淵源深厚，時隔21年後，再度爬上中山陵的392階梯時，鄭麗文僅花20分鐘就爬完全部的階梯，並在祭文中點出「民族、民權、民生」及憲法，象徵國父提出的三民主義為中華民國憲法奠基。」會後談話仍不忘提及「九二共識」，呼籲同志，莫忘總理「革命尚未成功，同志仍需努力」的叮嚀，讓國父革命精神繼續指引方向，並化為青天白日，溫暖滋養每一寸土地和每一個生命。今天在時隔21年之後重新來到了中山陵，內心感慨萬千。1925年的3月12日，國父孫中山先生逝世，當時國際媒體都用非常大的篇幅報導，30萬民眾湧上街頭送殯，高喊打倒帝國主義，打倒軍閥。當時的臺灣已經淪為日本的殖民地長達30年，臺灣人的身分尷尬，處境艱難，沒有辦法像在大陸的中國國民可以直接宣洩對中山先生去世的悲愴之情。臺灣人在日本人的鉗制和打壓之下，仍舊盛況空前的舉辦了各項追悼會，但是弔歌跟弔詞都遭到了日本當局的禁止和檢查。得知國父去世的噩耗之後，臺灣各界悲痛難忍，蔣渭水先生親自撰寫了臺灣明報的社論「哭望天涯弔偉人—唉！孫先生死矣！」文章一開頭就表達了對偉人隕落的難以置信。一句「想此刻四萬萬國民在哀悼痛哭罷！西望中原，我們也禁不住淚泉怒湧了！」充分的展現了當時臺灣人哀痛難捨之情。此外，張我軍先生在《常使英雄淚滿襟》一文中也寫到，「孫先生你可知道在海外的孤島中，也有一個無名的青年在湧淚痛慟」，一句話道盡了臺灣人被殖民統治的悲愴心情。該文也因為日本當局限制臺灣人不可以用「國父」來悼念孫中山，所以只好改稱「弱小民族之父」。在大陸，哭中山之死，天經地義，光明正大。在臺灣，哭中山之死，卻要想方設法，小心翼翼，躲躲藏藏，因為中國的積弱，臺灣才在甲午戰敗之後淪為殖民地。因此臺灣的知識精英、有志之士，對孫中山推翻滿清的革命事業非常關注、期待、嚮往，甚至積極的投入、參與、資助、效法學習。在辛亥革命成功之後，臺灣人難掩興奮，在臺北的大稻埕商家集體懸掛「慶祝漢族光復」的布條，總督府立刻出動憲兵強制拆除。台南寶美樓戲班將黃花崗的故事改編成歌仔戲72烈士，總督府立刻以妨害治安查禁。1912年的3月，台中霧峰林家族人集體剪掉辮子，焚毀辮髮時高呼，追隨孫先生的革命精神。當時的臺灣知識份子希望革命成功之後的中國可以奮發圖強，早日收復臺灣，結束日本的殖民統治。當然，當時不只是臺灣，包括中國周邊的國家，乃至整個的亞洲，尤其是當時的半殖民地和殖民地，莫不受到辛亥革命和三民主義的鼓舞。孫中山先生死後，之所以躍居國際舞臺，躋身世界偉人之列，是因為他不止推翻滿清，創立了亞洲第一個民主共和國—中華民國，更是因為先生為了全世界有同等命運的弱小民族，一生奔走的堅持和信念，孫中山也因此受到了臺灣人特別的尊崇，成為臺灣民族解放的導師。孫中山在逝世之前4個月，提出了大亞洲主義的論述，有別於日本，為了掩飾擴張侵略的野心所宣揚的大亞細亞主義，中山先生倡議，以亞洲民族同盟的形式，提高亞洲弱小民族的地位，並且呼籲日本，勿再做西方霸道文化的鷹犬，要善待殖民地的弱小民族。這些主張，立即獲得台人熱烈的迴響，積極的唱和。孫中山以東方的王道文化，對比西方的霸道文化，主張要用我們固有的文化做基礎，要講道德，說仁愛，仁義道德是我們大亞洲主義的好基礎，我們有了這個好基礎，另外還要學歐洲的科學，復興工業、改良武器，不過，我們不是學歐洲來消滅別的國家，我們是學來自衛的。在國父的遺囑中也特別強調，未達中國之自由平等，必須喚起世界以平等待我之民族，共同奮鬥。因此，中國實踐自由平等的過程，也應該不要忘記推己及人，攜手世界所有弱小的民族平等相待，追求共同的理想，徹底的終結帝國主義。絕不能像當年日本，只想著自己崛起之後，複製西方的帝國主義。辛亥革命成功之後，袁世凱復辟，軍閥割據，列強環伺，中山先生的理想繼續在荊棘跟瓦礫中踽踽前行。臺灣的抗日行動，也從前期的武裝流血，轉為文化抵抗。1921年臺灣文化協會成立，蔣渭水等臺灣知識精英，要用文化運動來保住民族文化的主體性，同時推動議會設置請願運動，向日方爭取臺灣人的自治權。孫中山先生死後，蔣渭水仿效中國國民黨的組織，在1927年組成了臺灣民眾黨，以孫文主義、三民主義為本，寫成了黨綱，完成了臺灣民族解放的論述跟行動綱領。當時苦難的中國自顧不暇，總裁蔣中正先生好不容易北伐成功之後，立刻面臨了日本侵華的步步進逼，八年抗戰，血淚斑斑，一直等到日本戰敗之後，臺灣才終於結束了長達50年被殖民統治的厄運。戰後千瘡百孔的中國，陷入了國共內戰。同一時間，陳儀負責接收臺灣，發生了228事變。兩年之後，國民黨百萬部隊退守台澎金馬。之後也因為國共內鬥的陰影，不但在臺灣內部發動了清鄉運動跟白色恐怖，臺灣也因此歷經了長達38年的戒嚴。時至今日，兩岸之間仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著臺灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合。中國的災難從來都不僅僅只是來自外部的帝國主義勢力，還有很多是源自內部的矛盾、分歧，所導致的自相殘殺，但真正受苦遭殃的，永遠是無辜的百姓，底層的人民。21年前2005年初，兩岸關係極度緊張，國民黨連戰主席希望代表臺灣最新的主流民意，為兩岸破冰，麗文深受感動，接受了連主席的邀請，正式參加中國國民黨，成為國民黨的黨員，並擔任發言人。隨即麗文為了兩岸破冰，國共和解的歷史使命，特別選在當年228紀念日的前夕，邀請了白色恐怖之下，最後的一個死刑犯陳明忠老先生，到國民黨中央黨部來演講，在巨幅的中山先生遺像和遺囑的全文之前，陳老先生完成了228被扭曲的歷史集體記憶的演說。陳老先生說，我的家族、他的夫妻都是政治受難者，是228和白色恐怖最慘烈的受害者。我今天來到中國國民黨的中央黨部不是來討公道，而是希望同樣的苦難不要再發生在任何一個臺灣人身上。歷史悲劇的根源是國共內戰。因此，結束兩岸敵對狀態，締結和平，是國民黨不能推卸的歷史責任和義務。接著他把象徵和解之鑰的鑰匙交到連主席手中，連主席也當場宣佈，先派副主席江丙坤率團登陸，為破冰之旅鋪路。同年4月連主席率團包括我本人在內，踏上了南京這塊土地，展開了歷史性的和平之旅，成為49年之後，第一個返回南京首都的國民黨主席。今天，時隔21年之後，麗文再度的來到中山陵，踏上了392階的臺階，看到了象徵三民主義的三大平臺，五權憲法的5大平臺，392階，讓兩岸可以開始和解交流對話的「九二共識」，想到了當年總理未竟的志業，兩岸還沒有癒合的傷口。麗文也在這裡，向我們本黨總理報告，根據三民主義，中國國民黨成功的建設台澎金馬，成為民主、自由、法治、均富的美好社會。同樣的，在大陸，我們也看到了、見證了大陸的進步和建設，超乎了所有人的期待和想像。今天剛剛陪伴的導遊特別提起了，在今年的3月12日，麗文也率中國國民黨，到國父紀念館進行悼念紀念的儀式。當天國父的後人孫女士，特別從國父的故鄉，帶來了當年他從檀香山帶往故鄉所種植的酸豆樹的種子，帶到臺灣送給我。21年後的今天，麗文也希望種下和平的種子。中山先生一生愛好自然，重視生態，鼓勵植樹。剛剛也跟我介紹到，其實我也一直很關注，習近平總書記也非常的重視生態保育，每年都提倡要植樹。希望我們今天，不止為兩岸的中國人，也為所有的人類，種下和平的種子，讓我們每一個人、每一天都勤加灌溉施肥，讓這棵大樹能夠開枝散葉，長成參天大樹。前人種樹，後人乘涼，讓我們所有後代的子孫都在這棵大樹的庇蔭之下，毫無顧忌的追尋屬於他自己人生的夢想。所以最後，我們希望不要忘記總理臨終前留下的叮囑，革命尚未成功，同志仍需努力，孫文天下為公思想的核心價值，一直都是平等、包容、團結。我們應該共同致力於促進兩岸的和解與團結，創造區域的繁榮與和平。麗文在此願吾輩同志。以己為薪，承繼國父的革命精神，博愛胸懷、大同理想，薪盡火傳，讓百年前革命先行者窮其一生所點燃的火炬，猶如黑夜中的星斗，繼續為革命路上前仆後繼的同志們指引方向，並化為青天白日，溫暖滋養每一寸土地和每一個生命，讓我們共同勉勵，謝謝大家。