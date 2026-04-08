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▲林倪安（如圖）被問有後悔愛過朱宇謀嗎？痛哭：「我不知道！」（圖／記者吳翊緁攝影）

林倪安露面痛哭！控朱宇謀施暴、連環約P

▲林倪安（如圖）情緒湧上痛哭。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人朱宇謀今（8）日被林倪安指控交往施暴，打著單身名號約砲多位女性，私生活相當不堪，下午1時許，林倪安再召開記者會，還原去（2025）年8月開始與其交往，上月分手並分居，事後收到多達10位女性被朱宇謀傷害的訊息，林倪安痛心不已，記者會上，林倪安也被問「有後悔愛過朱宇謀嗎？」她一陣沈默，忍不住情緒湧上落淚：「我不知道。」林倪安與朱宇謀是大學相識，對方是大1歲學長，一直以來是很好的朋友，隨後愈走愈近便同居，「他是演藝工作人員，我們達成共識，對外否認感情，一起守護這段感情，低調住在一起，後來過了一陣子，他漸漸改變了⋯⋯。」在相處過程中，林倪安亦感受到情緒壓迫與不尊重對待，包含言語指使、精神損耗及暴力，影響其心理狀態與安全，還曾因朱宇謀要求，短時間內服用事後避孕藥，導致身體嚴重不適並就醫，且未獲得應有的關心與理解，她身心俱疲。林倪安說，朱宇謀對自己相當不屑，「到處說之前跟知名藝人在一起都沒有公開了，何況是我這種小模，開始精神暴力、罵三字經大小聲，整個人被精神控制」，甚至要求她整理家務，當一個隨傳隨到的地下女友，林倪安才就此清醒。林倪安進一步指出，事件公開後，陸續收到多名女性私訊反映類似經驗，她表示，將尊重當事人意願，並協助相關資訊交由適當單位處理，同時提供支持與陪伴。記者會最後，林倪安表示，公眾人物的影響力不應成為傷害他人的工具，更不應掩蓋不當行為，她呼籲社會正視權勢不對等所帶來的風險，並建立更安全的環境。