國民黨主席鄭麗文昨日啟程率團赴中參訪，今（8）日前往南京中山陵，向國民黨創始人孫中山獻花致祭，在發表演說時情緒激動數度哽咽並提及「中華民國」。對此陸委會表示，鄭麗文用遮遮掩掩的方式提起中華民國，和過去訪陸的國民黨主席作法雷同，「大陸媒體根本不會報導這些說法，只能用來向國人做交代」。

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對於鄭麗文在南京中山陵發表談話提及「中華民國」，陸委會評論，鄭麗文用遮遮掩掩的方式提起中華民國，和過去訪陸的國民黨主席作法雷同。大陸媒體根本不會報導這些說法，只能用來向國人做交代。

陸委會說，此外中共把孫中山定位為「中國革命的先行者」，並自命為正統繼承人，完全未正視中華民國台灣存在迄今的事實，身為國民黨主席本該拒絕這種用語，但從當年的連戰到現在的鄭麗文主席，居然都遵行不悖，還刻意呼應中共的歷史敘事，與台灣人民的認知有別，令人遺憾。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...