我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧廣仲北高雙刀流四場演出門票，開賣後一分鐘內即全數完售，5月22日高雄場、7月12日台北場加場門票，同樣約一分鐘內全數售罄。（圖／寬宏藝術）

▲此次「北高雙刀流」回歸，再度驗盧廣仲的證票房實力。（圖／寬宏藝術）

盧廣仲5月23、24日將在高雄流行音樂中心、7月10、11日於台北流行音樂中心舉辦《盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流》演唱會，日前四場門票開賣一分鐘內全數完售，今（8）日中午12點開賣5月22日高雄場、7月12日台北場加場門票，沒想到，，對於大批粉絲哀號「還是沒搶到」、「有賣跟沒賣一樣」，希望再次加場，今天加場門票全面開賣，售票系統瞬間湧入10幾萬人搶票，大多數粉絲依舊沒買到票，求票聲浪席捲各大社群平台，粉絲更集體敲碗盧廣仲直攻台北大巨蛋，對此，盧廣仲笑說：「下次經過大巨蛋，有看到你，我就進去唱。」一句話再度引爆期待，對於加演場再度秒殺，這波現象級搶票熱度，來自《傷心早餐店》一路堆疊的能量，去年推出的全情歌專輯不僅創下破億點擊，更橫掃二十餘座實體與串流排行榜冠軍，聲勢一路延燒，隨後展開的世界巡迴從台北一路唱到紐西蘭、澳洲、新加坡、馬來西亞、澳門三場、北美四站及香港紅館三場，場場完售、幾乎開賣即秒殺，現場氣氛場場沸騰。此次「北高雙刀流」回歸，不只再度驗盧廣仲的證票房實力，15萬人同時在線更直接升級為全民參與的搶票事件，從演唱會延伸成社群話題，熱度持續擴散。身兼添翼發行人與專輯製作人的鍾成虎表示，《傷心早餐店》從一開始，就不是一張「理所當然會成功」的專輯，這項重製計畫選擇的，不是經典、也不是既有記憶、不是懷舊，而是一批具完成度、卻從未被大規模聽見的作品。鍾成虎說，專輯發行之前，沒有人能預測它會走到哪裡，如今，它被放進「最多人聽的那一群歌」之中，對團隊而言，比起成績，更重要的是再次確認一件事，不是只有被看見過的歌，才有被需要的可能，而每一次萬人合唱，都是這些曾經不被大眾熟知的無名的歌，被世界聽見的證明。