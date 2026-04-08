我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱宇謀（如圖）被控私生活混亂，形象岌岌可危。（圖／翻攝自朱宇謀臉書）

▲林倪安（如圖）與「點點」電話連線，指控朱宇謀踰矩行為。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人林倪安今（8）日下午1時召開記者會，指控朱宇謀感情不忠、到處約砲，甚至多次不顧女性意願，強拉女生侵犯，幸好未能得逞，記者會上，林倪安也被問及：「有後悔愛過朱宇謀嗎？」她一陣沈默，情緒突然湧上，哽咽吐：「我不知道」，隨後林倪安更電話連線一名化名「點點」的知名女歌手，指控朱宇謀侵犯未遂，驚醒以後立刻請對方離開才避免受害：「我們所有人都不知道他有女友，身邊很多人都要幫他介紹對象，看到新聞才知道。」今稍早記者會上，林倪安一身樸素亮相，在律師陪同下還原與朱宇謀關係，林倪安表示，大學時期就與朱宇謀相識，當時就曾聽聞對方說過「女生的保存期限只有一年」，交往對象如流水，去年8月開始交往、同居，上月因性格不合、價值觀落差分開。怎料，林倪安的夢魘就此開始，朱宇謀要求她「隨時隨地都要找得到妳」、「把衣服洗好」，嚇得林倪安將對方封鎖，朱宇謀則性情大變，開始透過共同朋友聯繫，頻頻騷擾，表示自己是真心的，並願意支付4個月房租，希望她不要將自己的醜態外傳。事件曝光後，林倪安透露，有收到近10位女性向她訴苦，指控被性侵未遂，當場喊話朱宇謀，「應該要好好尊重女生，用更成熟的方式對待女生」，隨後她被問及：「有後悔愛過朱宇謀嗎？」林倪安一陣沈默，情緒突然湧上，哽咽落淚：「我不知道。」記者會上，有一名化名「點點」的知名女歌手與林倪安電話連線，指控朱宇謀分別於去年12月、今年1月、3月對女生做出踰矩行為，自己則是有次喝醉，朱宇謀嘗試脫下褲子，她驚醒以後立刻請對方離開才避免受害：「我們所有人都不知道他有女友，身邊很多人都要幫他介紹對象，看到新聞才知道。」針對林倪安種種指控，《NOWNEWS今日新聞》求證朱宇謀經紀人，目前暫無收到回覆。先前則是回應：「雙方曾嘗試相處，溝通後認為不適合繼續發展，過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。但若持續有散布不實資訊的情形，後續不排除採取法律行動保護自己權益。」