日前LINE爆發大規模的帳號被盜事件，不少用戶明明沒點連結、也沒交出簡訊驗證碼，卻仍遭強制登出甚至帳號被接管。這波攻擊被指與電信語音信箱驗證漏洞有關，其中大多集中在台灣大哥大用戶，台灣大今宣布為了強化語音信箱安全機制，並在myfone直營門市推出免費手機資安健檢服務，協助民眾檢查設定、更新密碼與開啟LINE雙重驗證。
日前台灣爆發大規模LINE帳號異常事件，不少用戶在毫無預警情況下突然被強制登出，引發社群平台Threads、Dcard等大量討論。趨勢科技部落格分析指出，這波攻擊並非傳統釣魚連結，而是利用電信語音信箱與LINE語音驗證機制的組合漏洞，讓詐騙集團有機可乘。
攻擊者只要掌握被害人的手機號碼，便可能嘗試以該門號登入LINE，並透過「語音通話」接收驗證碼；若本人未接聽，驗證內容可能轉入語音信箱。若語音信箱仍使用預設密碼，駭客便有機會遠端登入信箱竊取驗證碼，進一步完成帳號接管。
台灣大：已強化語音信箱安全機制
這波攻擊大多集中在台灣大用戶，官方已經發出聲明表示，已強化語音信箱安全機制並優化遠端驗證流程，同時提醒用戶若有使用其他電話遠端聽取語音信箱需求，應先自訂密碼，且避免使用生日、連續數字或與手機號碼相同等容易被猜中的組合。台灣大哥大也建議，用戶應檢查通訊軟體帳號安全設定，包含定期更換密碼、啟用雙重驗證，以及視需求關閉「允許自其他裝置登入」等功能。
myfone直營門市推免費手機資安健檢
有鑑於近日社群通訊服務帳號安全議題升溫，台灣大哥大也透過門市端加強協助。根據台灣大哥大對外訊息與既有服務說明，myfone門市近年即主打「科技顧問服務」，近期更提出可協助民眾檢查語音信箱設定、更新密碼、啟用LINE雙重驗證，並優化基本資安設定，提供更貼近消費者的防護協助。
我是廣告 請繼續往下閱讀
攻擊者只要掌握被害人的手機號碼，便可能嘗試以該門號登入LINE，並透過「語音通話」接收驗證碼；若本人未接聽，驗證內容可能轉入語音信箱。若語音信箱仍使用預設密碼，駭客便有機會遠端登入信箱竊取驗證碼，進一步完成帳號接管。
台灣大：已強化語音信箱安全機制
這波攻擊大多集中在台灣大用戶，官方已經發出聲明表示，已強化語音信箱安全機制並優化遠端驗證流程，同時提醒用戶若有使用其他電話遠端聽取語音信箱需求，應先自訂密碼，且避免使用生日、連續數字或與手機號碼相同等容易被猜中的組合。台灣大哥大也建議，用戶應檢查通訊軟體帳號安全設定，包含定期更換密碼、啟用雙重驗證，以及視需求關閉「允許自其他裝置登入」等功能。
myfone直營門市推免費手機資安健檢
有鑑於近日社群通訊服務帳號安全議題升溫，台灣大哥大也透過門市端加強協助。根據台灣大哥大對外訊息與既有服務說明，myfone門市近年即主打「科技顧問服務」，近期更提出可協助民眾檢查語音信箱設定、更新密碼、啟用LINE雙重驗證，並優化基本資安設定，提供更貼近消費者的防護協助。
更多「LINE被盜災情」相關新聞。