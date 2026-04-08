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▲朱宇謀透過律師發布聲明，強調針對林倪安提出告訴。（圖／經紀人提供）

▲林倪安（如圖）指控朱宇謀酒駕、性侵、暴力行為。（圖／記者吳翊緁攝影）

就在朱宇謀發文聲明後，接近下午5時許，林倪安委託之律師也替其發聲，「倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無毀謗之意圖。」目前雙方各說各話，外界看得霧煞煞，只盼事件早日落幕。

▲▼匿名女性向林倪安告發朱宇謀作為，引發熱議。（圖／林倪安提供）

藝人朱宇謀（Wish）近日被林倪安指控到處約砲、酒駕，甚至多次不顧女性意願，強拉女生侵犯，今（8）日下午4時許，他透過律師曬出聲明，強調對方的指控嚴重扭曲事實、斷章取義，「後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。」朱宇謀今下午4時30分許，透過律師發布聲明文，針對林倪安稍早公開指控逐一反駁，朱宇謀聲稱沒有酒駕、性侵、暴力行為，盼透過司法程序釐清事實、還原真相、捍衛清白。