藝人朱宇謀（Wish）近日被林倪安指控到處約砲、酒駕，甚至多次不顧女性意願，強拉女生侵犯，今（8）日下午4時許，他透過律師曬出聲明，強調對方的指控嚴重扭曲事實、斷章取義，「後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。」
朱宇謀今下午4時30分許，透過律師發布聲明文，針對林倪安稍早公開指控逐一反駁，「call out的對象非但身分不明，其舆林倪安小姐的指控更是嚴重扭曲事實、斷章取義，並夾帶多項未經查證之不實言論。指涉本人涉及多項違法行為，但卻完全未提出任何具體證據，純屬憑空捏造，卻已對本人的名譽造成嚴重的損害。」
朱宇謀聲稱沒有酒駕、性侵、暴力行為，「我方對林倪安小姐在網路上散布的不實言論以及今日記者會內容已完整蒐證，對林倪安小姐先前於網路散布的不實言論已提起刑事告訴。後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。」盼透過司法程序釐清事實、還原真相、捍衛清白。
就在朱宇謀發文聲明後，接近下午5時許，林倪安委託之律師也替其發聲，「倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無毀謗之意圖。」目前雙方各說各話，外界看得霧煞煞，只盼事件早日落幕。
🔺朱宇謀聲明稿
一、本律師聲明係受當事人朱宇謀先生委任意旨辦理，聲明如後。
二、據當事人委稱:
(一)針對林倪安小姐今天在記者會、相關公開平台所提出之控訴及所謂『callout』的内容，完全不是事實。『call out』的對象非但身分不明，其舆林倪安小姐的指控更是嚴重扭曲事實、斷章取義，並夾帶多項未經查證之不實言論。
(二)記者會中林倪安小姐的言論以及『callout』的内容，指涉本人涉及多項違法行為，但卻完全未提出任何具體證據，純屬憑空捏造，卻已對本人的名譽造成嚴重的損害。
(三)尤其在針對酒駕、性侵、暴力行為等違法行為的指控都完全不是事實。但林小姐在毫無具體事證之情況下即對外散布並大肆宣染，已經對本人的人格與社會評價造成重大且難以回復之影響。
(四)我方對林倪安小姐在網路上散布的不實言論以及今日記者會內容已完整蒐證，對林倪安小姐先前於網路散布的不實言論已提起刑事告訴。後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。
(五)後續本人也將對所有影響本人名譽的不實、虚構言論究責，希望透過司法程序釐清事實、還原真相，並捍衛本人的名譽與清白。」
三、經核無不合，爱代聲明如上。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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朱宇謀聲稱沒有酒駕、性侵、暴力行為，「我方對林倪安小姐在網路上散布的不實言論以及今日記者會內容已完整蒐證，對林倪安小姐先前於網路散布的不實言論已提起刑事告訴。後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。」盼透過司法程序釐清事實、還原真相、捍衛清白。
一、本律師聲明係受當事人朱宇謀先生委任意旨辦理，聲明如後。
二、據當事人委稱:
(一)針對林倪安小姐今天在記者會、相關公開平台所提出之控訴及所謂『callout』的内容，完全不是事實。『call out』的對象非但身分不明，其舆林倪安小姐的指控更是嚴重扭曲事實、斷章取義，並夾帶多項未經查證之不實言論。
(二)記者會中林倪安小姐的言論以及『callout』的内容，指涉本人涉及多項違法行為，但卻完全未提出任何具體證據，純屬憑空捏造，卻已對本人的名譽造成嚴重的損害。
(三)尤其在針對酒駕、性侵、暴力行為等違法行為的指控都完全不是事實。但林小姐在毫無具體事證之情況下即對外散布並大肆宣染，已經對本人的人格與社會評價造成重大且難以回復之影響。
(四)我方對林倪安小姐在網路上散布的不實言論以及今日記者會內容已完整蒐證，對林倪安小姐先前於網路散布的不實言論已提起刑事告訴。後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。
(五)後續本人也將對所有影響本人名譽的不實、虚構言論究責，希望透過司法程序釐清事實、還原真相，並捍衛本人的名譽與清白。」
三、經核無不合，爱代聲明如上。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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