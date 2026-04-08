LINE 今（8）日宣布推出LINE Premium 第二階段的 5 項會員福利，除了深度整合旗下四大熱門服務，提供每月總價值超過400元的專屬優惠外，更預告將在近期推出「自選個人檔案」功能。現有的第一階段進階功能也已全數就緒，用戶可透過 LINE主頁的新增服務入口，一鍵開啟首月免費試用。
LINE Premium會員第二波提供四大熱門服務優惠，訂閱會員每月可享 LINE 購物 50點紅包、LINE旅遊100點紅包，以及LINE禮物總額250元的優惠券，專屬回饋將於免費試用期滿後開放領取。針對首次使用上述服務的新客，LINE更準備了額外加碼驚喜，包含LINE購物168點、LINE旅遊500點點數紅包，以及LINE禮物50元優惠券。此外，會員每月還可在 LINE MUSIC自選3首音樂設定為鈴聲或背景音樂，這項福利在首月免費試用期就能搶先體驗。
「自選個人檔案」功能可以隨心切換多重形象
過去在LINE上，老闆、同事和死黨看到的都是同一套個人檔案，為解決這項社交痛點，LINE Premium 將於近期推出「自選個人檔案」功能。會員在原本的主檔案外，還能額外建立2個自選檔案。只要雙方互為好友，用戶就能針對該對象套用專屬形象，無論是一對一聊天、群組、語音通話，甚至是送禮與傳送貼圖時都適用，讓溝通更自在。這項進階功能預計採批次釋出，用戶需將 LINE 應用程式更新至 26.5（含）以上或最新版本才能使用。
10 大進階功能全數就緒
除了第二階段的新福利，LINE Premium 第一階段推出的進階功能目前也已完成全台批次釋出，會員可享100GB的進階備份空間、可上傳影片至相簿及維持照片原始畫質，擁有16種應用程式字型、20種應用程式圖示可供更換。在聊天功能體驗上，收回訊息的時間大幅延長至7天內，更支援「未讀訊息無痕收回」功能。
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「自選個人檔案」功能可以隨心切換多重形象
過去在LINE上，老闆、同事和死黨看到的都是同一套個人檔案，為解決這項社交痛點，LINE Premium 將於近期推出「自選個人檔案」功能。會員在原本的主檔案外，還能額外建立2個自選檔案。只要雙方互為好友，用戶就能針對該對象套用專屬形象，無論是一對一聊天、群組、語音通話，甚至是送禮與傳送貼圖時都適用，讓溝通更自在。這項進階功能預計採批次釋出，用戶需將 LINE 應用程式更新至 26.5（含）以上或最新版本才能使用。
10 大進階功能全數就緒
除了第二階段的新福利，LINE Premium 第一階段推出的進階功能目前也已完成全台批次釋出，會員可享100GB的進階備份空間、可上傳影片至相簿及維持照片原始畫質，擁有16種應用程式字型、20種應用程式圖示可供更換。在聊天功能體驗上，收回訊息的時間大幅延長至7天內，更支援「未讀訊息無痕收回」功能。