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中國青年對鄭麗文陌生 較熟前主席連戰、馬英九

好奇鄭麗文立場轉變原因 學者：讓藍營兩岸路線被看見

國民黨主席鄭麗文今（8）日赴南京中山陵謁陵，預計上午9點入園，因此中方一大早6點多，就針對園區附近交通、進出人員進行管制，僅開放有成功預約的民眾入園。中方審核標準極為慎重、嚴格，除了必須出示手機系統成功預約頁面，畫面還不得是「截圖」外，還得由警察比對手上的預約名單，確認名字有在上方才能入園。不少早已依規定申請入園的民眾，見到鄭麗文都忍不住高喊「主席加油」、「兩岸統一」、「國民黨加油」等口號，甚至有高中生慕名而來，對著台灣媒體表示，希望兩岸和平交流。不過也有大學生跟《NOWNEWS今日新聞》記者表示，有聽過前總統馬英九、連戰的名號。因為他們反對台獨，支持兩岸和平，對鄭麗文比較很陌生，較少在社群平台看見其言論。但聽聞鄭麗文從原本支持台獨，到現在轉向支持兩岸交流，立場一百八十度轉變，反而引起他們的好奇心表示「很歡迎她，若作為一個代表，能做出這樣的表率，很想問問為什麼會發生這樣的轉變，原因是什麼？」面對這樣的現象，前陸委會副主委趙建民認為，畢竟去年底才選上黨主席，難免知名度沒那麼高。但這對鄭麗文不見得是壞事，反而能促進中國民眾再去多了解國民黨的兩岸路線。鄭麗文媒體人出身、當過民代，對新聞的敏銳度高過前任主席們。若這次「鄭習會」能讓中國領導人習近平對台有善意回應，會讓國人更認同。