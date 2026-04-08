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▲TWICE粉絲發揮創意，為食蟻獸寶寶取名「周子蟻」。（圖／臉書＠野森動物學校）

高雄市內門區第二座動物園「野森動物學校」近期為新誕生的小食蟻獸寶寶舉辦公開命名活動，其中有TWICE粉絲來提名候選名字「周子蟻」，因與TWICE台灣成員「周子瑜」諧音相似，加上背後蘊含粉絲想幫偶像圓夢的溫馨理由，吸引大批ONCE（TWICE粉絲名）湧入官網點讚支持。短短時間內，「周子蟻」便以壓倒性的票數暫居人氣第一，成為園區內目前討論度最高的動物明星。這場命名活動自本月3日起開跑，預計持續至下月9日。園方規定按讚數最高的前三名將獲得入選資格，最後再由園方舉辦爬樹活動正式選名。目前人氣最高的「周子蟻」，是由一名資深粉絲投稿，他解釋命名原因是由於周子瑜曾公開表示「想飼養食蟻獸」，雖然現實中難以達成，但希望透過諧音命名的方式，在台灣為偶像完成這個特別的心願。不少海內外粉絲紛紛響應，讓票數在短短一天半內便成為人氣第一，目前已經突破1000讚數，遙遙領先其他候補名。小食蟻獸寶寶的雙親背景也充滿趣味，爸爸名叫「吸塵器」，媽媽則叫「吹風機」，皆是以食蟻獸特殊的長嘴特徵命名。飼育員也發揮幽默感，綜合雙親特色提名的「延長線」同樣引起關注。此外，網友們也紛紛祭出創意諧音哏，投稿名字包含「蟻莫 (emo)」、「蟻森 (Eason)」、「呆森 (Dyson)」、「食丹利 (stanley)」及「蟻身作則」等，讓整個命名留言區宛如一場趣味競賽。除了名字吸睛，食蟻獸寶寶本尊的超萌模樣也是焦點。牠擁有長長的嘴巴與尖銳的爪子，平時最喜歡調皮地趴在媽媽背上撒嬌，或是在樹上搖搖晃晃地探索環境。園區解說員表示，食蟻獸這些生理特徵是為了挖開蟻窩覓食，如今配合命名活動的人氣，確實吸引了許多家長帶著孩子特地前往朝聖，希望一睹這位未來可能叫「周子蟻」的明星寶寶。「野森動物學校」自今年初開幕以來，主打可愛動物與親近互動，已累積不少親子客群。園方對此次命名活動引發的熱潮表示樂觀其成，認為這不僅是粉絲對偶像的寵愛表現，也成功帶動了民眾對生態保育的關注。若最終由「周子蟻」成功入選，這座位於內門的動物園，未來極有可能成為全球TWICE粉絲朝聖的新地標，為高雄觀光增添新亮點。