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▲2026屏東三大日音樂節場域圖（圖／取自i屏東～愛屏東臉書www.facebook.com/ipingtung）

▲「2026屏東三大日音樂節」卡司（圖／取自i屏東～愛屏東臉書www.facebook.com/ipingtung）

▲「2026屏東三大日音樂節」卡司（圖／取自i屏東～愛屏東臉書www.facebook.com/ipingtung）

▲「2026屏東三大日音樂節」卡司（圖／取自i屏東～愛屏東臉書www.facebook.com/ipingtung）

2026屏東三大日音樂節於4月10日、11日、12日一連三天在屏東縣立體育館前草地舉辦，演出卡司包含韋禮安、美秀集團、WhoCares 胡凱兒、公館青少年、李竺芯、沈文程、藍又時、亦帆、怕胖團等，隱藏卡司也已公開，將是「韓國碧昂絲」孝琳以及「台語苦情歌天后」蔡秋鳳。《NOWNEWS》整理2026屏東三大日音樂節三天的演出卡司與節目表、交通資訊等一次看。屏東縣立體育館前草地4月10日（五）19:00～21:004月11日（六）19:00～21:304月12日（日）19:00～21:30免費入場第一天：沈文程、藍又時、亦帆、曾瑋中、蔡秋鳳第二天：美秀集團、WhoCares 胡凱兒、公館青少年、李竺芯、粗大Band第三天：韋禮安、怕胖團、陳忻玥、王艷薇、someshiit 山姆、孝琳 HYOLYN電視轉播：台視綜合台／MTV台／三立國際台網路直播：Hami Video／三立電視／LINE TODAY／YouTube／Vidol YouTube台鐵屏東站→屏東轉運站轉乘公車至屏東公園，步行約5分鐘至屏東縣立體育館。高鐵左營站→台鐵新左營站→台鐵屏東站→屏東轉運站轉乘公車至屏東公園，步行約5分鐘至屏東縣立體育館。▪️屏東公園站：搭乘公車505、509、516、516A、8227、 8228、8229（步行約5分鐘至屏東縣立體育館）▪️幸福公園站：搭乘公車506A屏市假日觀光公車（僅假日行駛，步行約5分鐘至屏東縣立體育館）由屏東交流道下，右轉往屏東方向，經台27線 → 公園路：由麟洛交流道下，左轉往屏東方向，經台1線 → 民生路 → 自由路 → 仁愛路：由高雄方向來，經台1線→建國路(台3線)→和平路→公園西路：由麟洛、潮州方向來，經台1線→民生路→自由路→仁愛路由九如、里港方向來，經台3線→信義路→公園路