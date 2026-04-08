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▲田曦薇出席線下活動，現場不停送給粉絲飛吻。（圖／翻攝自每天都在廢話微博）

▲田曦薇於《逐玉》播出後首度出席公開活動，現場大批粉絲擠爆。（圖／翻攝自-樹莓大王微博）

28歲中國女星田曦薇憑古裝劇《逐玉》中「樊長玉」一角再度走紅，人氣急升並漲粉數百萬，躍升為新一代陸劇女神，今（8）日是她於《逐玉》播出後首次出席公開活動，本人與現場民眾打招呼時，不斷做出送飛吻的動作，殺傷力迷倒一票粉絲，大讚女神「美如AI建模臉」，關鍵字衝上微博熱搜。今天下午，田曦薇現身杭州參加某品牌活動，她以無袖改良式旗袍的中式造型亮相，多次向圍觀的群眾送出飛吻、比出臉頰愛心，甜度滿分，田曦薇說：「在這裡我非常想感謝能發現並且愛上這樣一個立體的我的你們！因為有你們的鼓勵，有你們的支持，讓我能夠更加勇敢和堅定的做自己！」許多網友看了田曦薇送飛吻的片段，紛紛留言：「這個飛吻真的要把我甜暈吧」、「看小田實在是太治癒了」、「好美萌啊！小田，好像我養的小貓」、「還好沒在現場，搞不好當場暈過去」、「此女只應天上有！」田曦薇近年憑靈動演技、標誌性的甜美外型，正式躋身陸劇市場「95後小花」，她出生於重慶、畢業於上海戲劇學院，從2018年出道以來，便以清純校園感引起關注，曾經有影視界人士分析，指出田曦薇爽朗的「重慶辣妹」性格與其甜美外表形成的反差魅力，使她在詮釋角色時具備更強的爆發力，成為當前影視圈最具市場號召力的新生代女星之一。作品表現上，田曦薇交出極為亮眼的成績單，2022年，她以現象級古裝喜劇《卿卿日常》中機靈可愛的「李薇」一角爆紅，之後，田曦薇持續挑戰自我，不論是種田劇《田耕紀》中堅毅的連蔓兒，還是2026年熱播大劇《逐玉》中英姿颯爽的屠戶女樊長玉，都展現她從甜美少女到霸氣女將軍的演技跨度。