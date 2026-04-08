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▲85℃今年推出六款主題蛋糕，近期爆紅的「杜拜巧克力千層蛋糕」最受矚目。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.8)

▲「甜蜜名媛包」主題蛋糕，以精品包造型設計，粉嫩時尚吸睛。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.8)

搶攻母親節甜點市場，85℃今年推出六款主題蛋糕，包括近期爆紅的「杜拜巧克力千層蛋糕」最受矚目，結合法式千層工藝與中東奢華風味，呈現細膩層次與濃郁口感，是今年送禮新話題。其他還有玫瑰花束、時尚精品包造型等主題蛋糕，從花香、莓果到芋頭風味，口味多元，即日起至5月7日，指定蛋糕預購85折，還有機會抽中iPhone 17等好禮。85℃今年推出六款母親節限定蛋糕，嚴選法國愛樂薇動物性鮮奶油、澳洲Bega乳脂乳酪與比利時嘉麗寶白巧克力等高品質食材，打造層次細緻的甜點口感，民眾可以依照媽媽的喜好，挑選不同主題蛋糕傳達心意，預估全台可賣出5萬3千顆，銷售額上看3千7百萬元。85℃今年共推出六款主題蛋糕，其中以「杜拜巧克力千層蛋糕」最受矚目，一層層細緻巧克力餅皮，夾入香濃開心果香堤與滑順巧克力香堤，入口綿密柔滑。上層再鋪上中東風格酥皮，搭配濃郁開心果醬與絲滑巧克力，酥脆與濃香一次滿足，每一口都讓人回味，全台限量5千顆。此外，還有「玫瑰蜜語」，以花束造型呈現，象徵送給媽媽的一束花。「馨心相映」是粉嫩色系，呈現母親溫柔形象。喜歡濃郁風味的，可以選擇「芋香綻放」，是嚴選台灣上等檳榔心芋的香豆餡製作芋頭慕斯，入口芋香濃郁不膩口。還有造型可愛的「熊愛媽咪」，以溫馨小熊點綴蛋糕，內餡使用覆盆子與白蜜桃果泥製作蜜桃覆莓慕斯。 最後一款「甜蜜名媛包」，以精品包造型設計，粉嫩時尚吸睛。業者表示，民眾可以透過專屬母親節蛋糕外盒，DIY心意卡片，把想對媽媽說的話全部記錄下來，表達謝意。即日起至5月7日門市預購母親節指定款蛋糕，即可享有85折優惠(杜拜巧克力千層蛋糕不在此優惠)，另外，即日起至5月10日，只要85 Cafe APP註冊會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話，即自動參加抽獎，獎品有iPhone 17 256G (2名)、韓國NO.1美容儀 AGE-R Booster Pro (4位)，共計6名。消費越多，中獎機會越大！