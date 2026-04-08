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▲iPhone 16e總降價突破5000元，目前市價已經跌破2萬元以下，性價比相當高。（圖／翻攝官網影片）

iPhone 16e堪稱性價比之王

小米17 Ultra 3月降價榜冠軍

Pixel摺疊機成清倉王

▲一圖看完2026年傑昇通信門市3月手機降價榜。（圖／官方提供）

3月才開賣的iPhone 17e新機上市價格就鬆動，，iPhone 16e 256GB單月再降1000元，累計總降價金額高達5410元，目前通路價格已跌至19990元，更是市場上唯一2萬有找256GB的iPhone。根據傑昇通信統計，3月份有四款iPhone入榜，包含甫上市的iPhone 17e 512GB單月下殺1910元，而最具亮點的iPhone 16e（256GB），目前通路價格已跌至19990元，是榜單上性價比最高、且唯一兩萬有找的256GB容量iPhone，只是消費者必須面對16系列的各規格現貨幾乎售罄的現實。另一款總降價金額高達7910元的iPhone Air 1TB，雖然單月僅降1000元，但其大容量的稀有性與累計降幅仍具吸引力，可惜本來貨量就少的iPhone Air，其大容量機型在上市超過半年後，幾乎僅剩門市零星現貨，想入手的消費者只能靠運氣尋寶。本月降價榜最引人注目的小米，在本月一口氣占據5席，且剛上市的頂級旗艦小米17 Ultra 512GB與1TB兩個高規容量版本，單月降價4009元的力道，成為3月降價榜的冠亞軍，單月降幅就高達一成左右。傑昇通信觀察，3月手機價格結構矛盾，一方面是全球供應鏈與高階晶片成本持續推升新機建售價，另一方面則是品牌為了在冰冷的買氣中突圍，不得不採取上市即跳水，縮短消費者的選擇猶豫期。在入門機領域，vivo Y31以25%的月降幅奪下本月降幅冠軍，將原價過萬元的建議售價快速拉低至8990元的免萬元水位。而本月真正的「清倉王」則是Google Pixel 9 Pro Fold 16GB/256GB，上市已超過1.5年的旗艦摺疊機，本月以累計降價2.5萬元的，蟬聯總降價與總降幅冠軍，通路售價來到31990元的新低點，本月迎來價值去化的最後紅利期。