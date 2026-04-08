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「酷的夢」遭控慣老闆、欠保 曬截圖反擊

徵才文「玻璃心」一詞惹議 酷的夢道歉：措辭不當

「酷的夢」聲明全文：

定居台灣的法籍網紅「酷的夢」去年靠網路節目《中文怪物》爆紅，YouTube頻道「Ku's dream酷的夢」訂閱人數飆升至230萬，但他日前PO出的徵才文卻引發反彈，更有前員工爆料酷是慣老闆，扯出辱台、沒保勞健保等爭議。對此，「酷的夢」稍早正式發聲明，還原與前員工之間的糾紛，對於徵才文惹出爭議，他也發文道歉表示「確實有措辭不當的狀況，對此致上萬分歉意並修正」。不過，「酷的夢」否認侮辱台灣人，更從未脫口「台灣人很自卑」等話，反而希望有天能被台灣這塊土地所接納。▲「酷的夢」（如圖）遭前員工爆料是慣老闆，私下還調侃台灣人很自卑：「反正我拍什麼你們都會看。」因此遭到網友炎上，頻道訂閱人數掉了2萬。（圖／翻攝自FB 酷的夢- Ku's dream）近日有前員工爆料「酷的夢」是慣老闆，私下還調侃台灣人很自卑：「反正我拍什麼你們都會看。」遭到網友炎上，頻道訂閱人數也掉了2萬。今（8）日酷親自回應，針對遭控未保勞健保，他曬出截圖坦言對方當時入職時，申請投保誤使用「健保」申報表，發現後已即時更正，且公司當時為規模5人以下之公司，依法無須強制投保勞保，文中強調「本公司一直遵守法規，此後其餘員工均未有缺失投保之情況」。▲「酷的夢」遭控未投保勞健保，對此他PO截圖澄清。（圖／酷的夢IG@kudream）提及該名員工離職的原因，透露雙方經歷意見交換之後，仍覺理念不合，所以最終決定終止合作，為此深感遺憾。並反控對方扭曲事實，自己從未發表「台灣人就是自卑」等言論，公司也將保留一切法律救濟的權利。這次因徵才文遭疑是慣老闆，酷針對「玻璃心」一詞，承認確實有措辭不當的狀況，致上萬分歉意並修正，未來將會更審慎用語，避免類似情形再次發生。而關於「薪資面議」部分，他解釋本職缺是徵求助理職位，起薪是對於無相關經驗者有基本保障，且可依其個人條件與能力，往上協議調整薪資。「酷的夢」感性說，從八年前開始，自己的初衷一直都是透過各種方式介紹台灣、促進文化交流，從來沒有把大家的支持視為理所當然，即使未來不再是YouTuber，仍想要繼續在這裡生活，希望有天能被這塊土地接納。還原事件始末，起初在社群上PO出徵才文，開出月薪4萬元起、每週可部分居家辦公等福利，然而文中三度強調「玻璃心者不適合」，加上工作內容橫跨企劃、經紀、行政與拍攝支援，被網友狠酸根本是「慣老闆」，領著4萬薪水做10萬的工作。隨後有自稱前員工的網友在Threads上爆料，曾聽「酷」以輕浮的態度說：「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」另外，該名員工還透露自己在清明連假前突遭解僱，事後更發現當時根本沒有正常保勞健保， 是去反應後才補辦的。貼文一出引來上千名網友留言，「聽起來妳很適合去制度完善的大公司，這種小編制的不適合」、「和想像的差不多，辛苦你了，您值得更好的工作」、「雖然我也喜歡看這個頻道的影片，但我覺得你應該保留好證據，跟勞工局檢舉」。大家好，我是酷的夢。這次的事件影響到大家的清明連假，甚至還佔用到媒體版面，我很抱歉，也謝謝大家的關心與耐心。因為和田小姐的僱傭關係是在三年前，有一些細節需要時間釐清與確認，因此讓大家久等了，接下來我會做一個清楚的說明。一、任職情況與勞健保爭議：1. 田小姐任職時間為112年2月14日至3月31日，共計1個半月。本公司於田小姐入職時申請投保誤使用「健保」申報表，發現後已即時更正，主管機關亦核准將加保日回溯至田小姐之到職日112年2月14日（勞退提撥也一同更正），並未遭認定違法而被裁罰。本公司當時爲規模5人以下之公司，依法無須強制投保勞保。此次為疏失而未使用「就保、災保、勞退及健保二合一」之申報表。（見圖一、圖二）2. 本公司一直遵守法規，此後其餘員工均未有缺失投保之情況。因與田小姐歷經互相腦力激盪與意見交換之後，仍覺理念不合，所以最終決定終止合作，本公司對此亦表遺憾。二、本次涉及妨害名譽部分：1. 鄭重聲明，本人從未發表「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」之言論，此純屬不實捏造、惡意扭曲。很遺憾田小姐憑空對本人不實指控，且媒體未查證內容就擅自轉載，對本人的名譽已造成嚴重影響，對此，本公司保留一切法律救濟的權利。2. 關於田小姐提及之「下班後會持續收到工作訊息與電話」與資遣後「連續傳訊息催促」（請參考附圖之完整對話紀錄，見圖三～圖八）當時約定上班日爲周二到周六，本人僅於112年2月19日(日)，以及112年3月12日(日) 聯繫田小姐，除以上兩次，本人未於休假日進行聯絡。(見圖三、圖六)112年3月31日資遣時，田小姐手上無重要專案要逐一交接，故辭退當下僅請其繳回一份既已完成之PPT工作檔案，但未立即交付。因此本人以兩次文字訊息提醒田小姐提供，始終未交付，最終於4月6日決定放棄此檔案。上述說明皆有投保紀錄文件跟完整對話擷圖可以證明，呼籲媒體及各界朋友請勿再散布未經查證之不實訊息，否則本公司將依法採取相關法律行動。三、本次應徵文爭議：1. 「玻璃心」一詞，本公司確實有措辭不當的狀況，對此致上萬分歉意並修正，未來將會更審慎用語，避免類似情形再次發生。2. 關於「薪資面議」部分，本職缺爲徵求助理職位，起薪是對於無相關經驗者有基本保障，且可依其個人條件與能力，往上協議調整薪資。最後，我想跟大家說 ：從八年前開始，我的初衷一直都是透過各種方式介紹台灣、促進文化交流，也藉由這些經驗讓我成為更好的創作者。我從來沒有把大家的支持視為理所當然，所以不斷努力去做越來越大的企劃，只希望能帶來更好的內容。即使未來不再是YouTuber，我也想要繼續在這裡生活，希望有天能被這塊土地接納。謝謝你們一直以來的陪伴，我們團隊接下來也會秉持著這個信念，繼續拍越來越厲害的影片！