我是廣告 請繼續往下閱讀

▲酷的夢（如圖）澄清不是慣老闆，並回應前員工指控。（圖／酷的夢- Ku's dream FB）

YouTuber「酷的夢」今（8）日針對前員工勞健保、被控辱台及應徵文爭議於社群IG寫下長文，「本人從未發表『你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！』之言論，此純屬不實捏造、惡意扭曲。」強調和前員工田小姐均完成正常程序，呼籲媒體及各界朋友請勿再散布未經查證之不實訊息，否則將依法採取相關法律行動。酷的夢於聲明中表示，從來沒有把大家的支持視為理所當然，只希望能帶來更好的內容，「即使未來不再是YouTuber，我也想要繼續在這裡生活，希望有天能被這塊土地接納。謝謝你們一直以來的陪伴，我們團隊接下來也會秉持著這個信念，繼續拍越來越厲害的影片！」