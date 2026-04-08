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國民黨主席鄭麗文今（8）日中午會見中共江蘇省委書記信長星後，就搭乘高鐵返回上海展開參訪行程。回到上海的首站是到外送網路平台「美團」總部、濱江工業區進行參觀，並出席滬台青年文化交流活動。被媒體問到在中山陵發表的長篇談話出自誰手？因為被部分政治評論員、媒體人稱讚，對此，鄭麗文表示「每個字都是我寫的」。鄭麗文中山陵談話，從謁陵祭文自然表述「民國115年」、用「寶島神州」形容兩岸「根、情」連結來共創和平。在長篇談話中，引用蔣渭水親自撰寫《台灣明報》社論「哭望天涯弔偉人—唉！孫先生死矣」，強調當時台灣被日本打壓，因此不能用「國父」悼念。談話中還不忘強調當年「在大陸，哭中山之死，天經地義，光明正大。在臺灣，哭中山之死，卻要想方設法，小心翼翼，躲躲藏藏」。講到此處，鄭主席一度哽咽、啜泣。隨後更直接講出孫中山推翻滿清，「創立亞洲第一個民主共和國——中華民國」，彰顯中華民國的存在。前立委郭正亮表示，鄭麗文有別於過去國民黨主席、代表，談話內容是用台灣人的感受在闡述過去歷史。媒體人樊啟明則認爲，從民國115年到中華民國都說了，整篇講稿聽得出來有備而來。前陸委會副主委趙建民接受《NOWNEWS今日新聞》記者採訪時則說，鄭麗文整場談話四平八穩，該顧及的都顧及到了，現在對內就是要力求不失分。雖然內容有些冗長，但這些論述對台灣、中國來說，一般都能接受。畢竟鄭主席民進黨出身，對於反擊相關論述能超越國民黨歷任黨主席。