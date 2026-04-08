有「臉蛋天才」美稱的29歲韓國男神車銀優，今年1月爆出逃稅醜聞，遭國稅局追繳的金額高達200億韓元（約4.3億元新台幣），讓正在服兵役的他形象重挫，今（8）日晚間，車銀優在IG發文說明逃稅爭議，承認在稅務行政程序上存在疏忽，並表示已完成相關稅款繳納，向社會大眾及粉絲致歉。
坦承籌備法人公司 過程中存在疏漏
聲明中指出，車銀優在近期演藝活動變動較大的時期，為了尋求更穩定的事業經營而成立了法人公司，但他坦言，在準備過程中由於自身考慮不周，導致出現稅務爭議，車銀優強調：「這是我自己考慮不周的部分，責任完全在我身上，我不會以『不知道』或『這是某人的決定』來推卸責任。」
尊重國稅局結果 已完成補課稅程序
車銀優表示，他完全尊重韓國國稅局的調查程序與最終結果，為了防止混亂擴大，他已於第一時間補繳了所有爭議稅額，並承諾會誠實地配合完成剩餘的所有行政流程。
向粉絲痛心致歉 承諾不再犯類似錯誤
面對支持已久的AROHA（粉絲暱稱），車銀優表達了強烈的歉疚感，他寫道：「對那些一直信任我的粉絲，讓你們失望是我最心痛的事。」車銀優也承諾，未來將以更嚴格的標準自我要求，確保不再發生類似爭議。
車銀優聲明全文
我是車銀優。
對於近期與我相關的稅務爭議，讓包括粉絲在內的許多人感到失望與困惑，我由衷地表示歉意。
在各項行政程序進行的過程中，我必須謹慎地說明立場，因此導致告知大家的時間有所延誤，對此再次向各位道歉。
雖然遲了，但我仍想再次親自向各位說明我的想法與立場。
我尊重國稅局的程序與結果，為了不造成進一步的混亂，我已經繳納了所有相關稅款。剩餘的程序，我也會誠實地配合完成。
正因為我是在許多人的喜愛與支持下開展活動，我更加沉重且深刻地看待這起事件。若有我考慮不周的部分，責任全在我身上。我不會以「不知道」或「是某人的決定」為藉口來規避責任。
在經歷演藝活動變化與混亂的時期，為了讓活動能更穩定地延續，我在籌備過程中成立了法人公司，但現在回過頭看，過程中確實有疏於察覺的部分，我認為責任在於我，而非我的家人或公司。
透過這次事件，我深切感受到需要重新自我反省。對那些信任我的粉絲們、AROHA（粉絲名）各位，讓你們感到失望是我最心痛且抱歉的事。
為了不再重演同樣的問題，未來我會以更審慎、嚴格的標準來檢視演藝活動的全體過程。
我會更加努力、再努力，成為一個直到最後都能對自己的選擇與行動負責的車銀優。
再次致上最深的歉意。
感謝各位閱讀這篇長文。
資料來源：차은우IG
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聲明中指出，車銀優在近期演藝活動變動較大的時期，為了尋求更穩定的事業經營而成立了法人公司，但他坦言，在準備過程中由於自身考慮不周，導致出現稅務爭議，車銀優強調：「這是我自己考慮不周的部分，責任完全在我身上，我不會以『不知道』或『這是某人的決定』來推卸責任。」
車銀優表示，他完全尊重韓國國稅局的調查程序與最終結果，為了防止混亂擴大，他已於第一時間補繳了所有爭議稅額，並承諾會誠實地配合完成剩餘的所有行政流程。
向粉絲痛心致歉 承諾不再犯類似錯誤
面對支持已久的AROHA（粉絲暱稱），車銀優表達了強烈的歉疚感，他寫道：「對那些一直信任我的粉絲，讓你們失望是我最心痛的事。」車銀優也承諾，未來將以更嚴格的標準自我要求，確保不再發生類似爭議。
車銀優聲明全文
我是車銀優。
對於近期與我相關的稅務爭議，讓包括粉絲在內的許多人感到失望與困惑，我由衷地表示歉意。
在各項行政程序進行的過程中，我必須謹慎地說明立場，因此導致告知大家的時間有所延誤，對此再次向各位道歉。
雖然遲了，但我仍想再次親自向各位說明我的想法與立場。
我尊重國稅局的程序與結果，為了不造成進一步的混亂，我已經繳納了所有相關稅款。剩餘的程序，我也會誠實地配合完成。
正因為我是在許多人的喜愛與支持下開展活動，我更加沉重且深刻地看待這起事件。若有我考慮不周的部分，責任全在我身上。我不會以「不知道」或「是某人的決定」為藉口來規避責任。
在經歷演藝活動變化與混亂的時期，為了讓活動能更穩定地延續，我在籌備過程中成立了法人公司，但現在回過頭看，過程中確實有疏於察覺的部分，我認為責任在於我，而非我的家人或公司。
透過這次事件，我深切感受到需要重新自我反省。對那些信任我的粉絲們、AROHA（粉絲名）各位，讓你們感到失望是我最心痛且抱歉的事。
為了不再重演同樣的問題，未來我會以更審慎、嚴格的標準來檢視演藝活動的全體過程。
我會更加努力、再努力，成為一個直到最後都能對自己的選擇與行動負責的車銀優。
再次致上最深的歉意。
感謝各位閱讀這篇長文。
資料來源：차은우IG