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▲范瑋琪（右2）承認自己5年來一直處於低潮，直到昨（10）日演唱時，歌聲終於被肯定。（圖／翻攝自范瑋琪微博）

網友點名稱讚范瑋琪 聲音融合度成最大亮點

▲范瑋琪賽後開心跟隊友一起慶祝。（圖／翻攝自范瑋琪微博）

3度婉拒節目邀約 鼓起勇氣重新出發

歌手范瑋琪近期參與中國歌唱綜藝《乘風2026（浪姐7）》，在最新一集節目中與葉一茜、侯宇、何宣林組成隊伍，帶來歌曲〈城北的花〉演出，舞台整體以柔和清新的氛圍呈現，成員身穿白色系服裝登場，畫面一致性高，情感鋪陳也相當完整，沉寂多年終於被肯定讓她十分激動，並坦言過去一直在低潮：「好像全世界都在責怪我！」引發不少討論。演出播出後，網路上出現大量正面評價，許多觀眾特別提及范瑋琪在和聲部分的表現，認為她的聲音與其他成員高度契合，讓整首歌曲更具感染力，有網友留言指出：「聲音一出來就很有情緒」、「整組的和聲非常舒服」，也有人表示聽到副歌時相當感動，整體來看這組舞台不僅展現默契，也成功傳達歌曲情緒，成為該集討論焦點之一。除了舞台表現受到肯定，范瑋琪在節目中分享的個人心境也引發關注，她坦言過去幾年幾乎處於停滯狀態，長期受到網路評論影響，甚至一度覺得自己被負面聲浪包圍，她形容那段時間像陷入低谷，內心承受相當大的壓力，也讓她對外界評價變得敏感，進而影響自信心與表演狀態。范瑋琪透露其實節目過去曾多次邀請她參加，但因為擔心再次面對批評與輿論壓力，一直沒有答應，她坦言自己「被罵怕了」，甚至留下心理陰影，不過隨著時間推移，她決定給自己一次機會，重新站上舞台挑戰自我。范瑋琪也直言，現在已經不再過度害怕失去，反而更希望把握每一次表演機會，不讓自己留下遺憾。談到初舞台表現，范瑋琪坦言只給自己40分，認為仍有進步空間，然而當她在現場聽到觀眾跟著合唱時，情緒瞬間被觸動，感受到來自觀眾的支持與鼓勵。這樣的回饋讓她逐漸找回信心，也更確定自己仍然熱愛舞台。完成〈城北的花〉演出後，范瑋琪也在社群平台感謝隊友一路陪伴，並表示這段經歷讓自己重新認識自我，朝更好的方向前進。