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▲中國前奧運金牌國手王濛（右）甩開李小冉（中）的手，用動作抗議賽制不公。（圖／翻攝自微博）

趙子琪3票之差遭淘汰 王濛用行動表達不滿賽制

▲王濛（如圖）疑似不滿《浪姐7》賽制，用行動表達不公平。（圖／翻攝自微博）

爭議早有前例 節目公信力面臨考驗

中國選秀節目《乘風2026（浪姐7）》開播後話題不斷，除了先前傳出假唱疑雲，如今又因賽制結果引發「黑箱操作」質疑，隨著第一次公演結果出爐，部分觀眾對節目評分機制產生強烈不滿，認為比賽標準不夠透明，就連參賽者之一的王濛也在賽後拒絕起立鼓掌，用行動向節目組抗議，而她臭臉的畫面公開，也意外收穫不少網友、觀眾的好感。在首輪公演中，雖然孫怡所帶領的隊伍整體表現穩定，並在團體分數上取得優勢，但最終關鍵的隊長對決卻出現逆轉結果。孫怡在PK環節敗給闞清子，使得隊內成員趙子琪最終以些微差距遭到淘汰，這樣的結果讓不少觀眾感到錯愕，質疑整體表現較佳的隊伍卻仍輸掉比賽，評分邏輯令人難以信服。最引發熱議的畫面，來自選手王濛的反應。當節目公布結果後，多數參賽者起立鼓掌，但王濛卻全程坐在原位，臉色凝重，甚至在隊友李小冉試圖拉她起身時，仍選擇拒絕配合，這一舉動被外界解讀為對賽制的不滿與抗議，她事後受訪時直言：「自己來自體育領域，最無法接受不公平！」態度相當鮮明。王濛的相關片段曝光後，迅速在網路上發酵，不少網友力挺王濛，認為她說出許多人的心聲，有觀眾指出，從團隊得分到淘汰機制之間存在落差，讓人難以理解結果如何產生；也有人批評節目似乎更重視操作與話題，而非純粹實力，質疑評分制度早已偏離初衷。事實上，《浪姐7》並非首次陷入公平性爭議，先前官方釋出的榜單中，曾沛慈狂撈觀眾84萬票，但節目播出後卻因採用不同計算方式，最終敗給僅拿60萬票的張月引發觀眾不滿，如今再度出現賽制疑慮，讓外界對節目的評分機制與透明度產生更多疑問。