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▲江語晨復出後籌備演出期間，遭到前夫跨海爭監護權。（圖／翻攝自江語晨微博）

跨國法律壓力逼近 江語晨深夜緊急找律師

▲江語晨因為前夫跨海提告，演出時失常。（圖／翻攝自江語晨微博）

忘詞跑調全失控 情緒潰堤提前退場

中國選秀節目《乘風破浪的姐姐（浪姐7）》再爆話題爭議，藝人江語晨在節目錄製期間突發離場，引發觀眾熱議，最新播出內容揭露她在首次公演小考前夕，突然接獲美國加州法院通知，前夫Josh Anderson提出子女監護權訴訟，要求她於隔日出庭應訊。由於中、美之間存在15小時時差，加上節目採封閉錄製形式，江語晨根本無法即時赴美，整起事件被外界質疑為刻意選在關鍵時刻「突襲」，而外界質疑前夫選在節目關鍵時刻提起監護權訴訟，時機點引發不少討論，也有網友認為此舉可能影響江語晨的工作安排與收入。江語晨在演出凌晨突然透過社群尋找律師，雖然後來刪除，但在最新的一集中揭露她是因為突然接到前夫要爭監護權的訴訟，面對突如其來的法律壓力，江語晨只能在深夜緊急聯繫美國律師處理相關程序，整晚幾乎未眠。江語晨也在社群發文透露「突然要搶監護權」、「明天還要小考」、「我現在快瘋掉」，情緒明顯陷入崩潰邊緣，節目畫面中可見她在宿舍與訓練室之間來回奔波，精神狀態極度不穩，這場跨國官司不僅影響她的心理狀態，也直接衝擊節目表現，讓她在比賽前承受巨大壓力。受到通宵處理法律問題影響，江語晨在首次公演小考演出《大藝術家》時明顯失常，不僅頻繁忘詞、音準不穩，甚至走位混亂，最終情緒潰堤提前離場，她手心甚至寫滿歌詞提示仍難以集中注意力，影像曝光後引發觀眾高度討論，不少人表示：「完全能理解她撐不住」、「這種情況根本無法正常比賽」。所幸後續傳來好消息，加州法院依「兒童最佳利益原則」駁回前夫申請，並認定該訴訟具有「惡意突襲」嫌疑，江語晨無需出庭，她得知結果後當場痛哭，其他參賽成員也紛紛給予安慰與掌聲。江語晨透露，過去9年婚姻中前夫因工作長期缺席家庭，如今卻突然爭奪監護權，讓她備感衝擊，事件曝光後多數網友選擇支持她，認為這起風波凸顯單親母親在事業與家庭之間承受的巨大壓力。