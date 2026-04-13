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▲《浪姐7》開播至今，假唱、黑箱、退賽等負面風波不斷，曾沛慈（中）更被捲入多起事件，甚至傳出要退賽。（圖／翻攝自微博）

曾沛慈親上火線直播闢謠 強調不會離開

隊友也被嚇到 徐夢潔當面求證終於放心

藝人曾沛慈近期參與中國選秀節目《乘風2026（浪姐7）》，憑藉穩定唱功與舞台魅力備受關注，未料卻突然傳出將退出節目，引發外界譁然，消息指出她退賽的原因疑似與歌曲〈夠愛〉版權問題有關，甚至傳出她在節目中受到影響，讓不少粉絲擔心其後續發展。對此曾沛慈親上火線直播回應，雖然高票晉級，仍難逃節目組黑箱操作風波。曾沛慈近期在《浪姐7》的成績與好表現吸引許多歌迷支持，然而隨後卻傳出她因為版權風波要退賽，面對外界揣測曾沛慈並未選擇沉默，而是在退賽傳聞爆發當天直接透過見面會直播回應，明確表示自己不會退出節目，她強調會繼續在《浪姐7》的舞台上挑戰自我：「要在乘風裡勇敢地繼續突破自己！」展現堅定態度。實際表現方面，曾沛慈在首次公演中擔任隊長，帶領團隊演出〈一半一半〉，最終以904票拿下全場最高成績，全員成功晉級。她賽後也在社群發文，承諾未來將帶來更多精彩舞台。無論是舞台掌控力或團隊合作，都獲得觀眾肯定，也進一步打破「退賽」傳言的可信度。值得一提的是，曾沛慈的退賽消息不只讓觀眾震驚，連節目內的參賽藝人也受到影響，與她同場競賽的徐夢潔在看到相關熱搜後，第一時間直接詢問曾沛慈是否真的要離開，曾沛慈則輕輕搖頭並表示：「不會走！」讓徐夢潔當場鬆了一口氣，直呼：「嚇死我了。」也顯示消息傳播之廣與影響之大。然而，儘管曾沛慈在舞台上表現亮眼，外界對節目公平性的質疑仍未平息，有觀眾指出她在網路投票中人氣排名第一，但在現場評分卻僅位列第11名，兩者落差明顯，引發「黑箱操作」的討論聲浪。不少粉絲認為節目評分機制不夠透明，質疑是否存在人為干預，也讓《浪姐7》多次陷入公平性爭議之中。