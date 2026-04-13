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▲張鈞甯（如圖）一席純白潔淨套裝出席全新品牌代言記者會。（圖／記者朱永強攝影）

張鈞甯有望挑戰《浪姐》？幽默認了：不要荼毒大家

▲張鈞甯（如圖）自嘲唱跳功力都不佳，還是專心演戲好了。（圖／記者朱永強攝影）

43歲演員張鈞甯今（13）日出席全新保養品牌代言記者會，一席純白潔淨套裝亮相，見她一出場，光滑白皙的肌膚閃閃動人，狀態滿點，稍早受訪時，張鈞甯被問及近來《乘風破浪的姐姐2026》（浪姐7）熱播迴響，加上今年春節晚會演出備受佳評，是否有意挑戰？她幽默自嘲：「我不想毀節目啊，我那麼誠心研究我表演的演技，就是因為我唱跳俱不佳，所以我不要去荼毒大家，我答應大家我會好好演戲的！」張鈞甯今稍早受訪被問到近來話題不小的《乘風破浪的姐姐2026》，是否願意登台挑戰唱跳功力？她嘴角失守，「我不想毀節目啊，我那麼誠心研究我表演的演技，就是因為我唱跳俱不佳，所以我不要去荼毒大家，我答應大家我會好好演戲的！」幽默展現高級情商。出道邁入24年的張鈞甯，被關心道曾動念退出演藝圈？她思索了一番，搖了搖頭說，「沒有真的想要離開過，當然會有覺得很累的時候，但我一直都有固定紓壓，比如運動、看電影、吃東西！」並透露今年將有新作品露出，再度挑戰古裝，會有不同以往的詮釋方式。在角色挑戰上，張鈞甯演過一輪類型劇，現在比較受現實的劇本吸引，「現在比較想詮釋日常見到的人，但是他們心境不被了解，我想去挖掘不一樣的東西。」至於好友喻虹淵日前宣告復出螢光幕，張鈞甯也給予祝福，「小淵感覺小時候就很喜歡演戲，所以很恭喜她。」爾後，張鈞甯談回保養話題，認為外顯狀態取決於心太，「能找到自己真的喜歡做的事情，一直專注努力在喜歡的事情，好像就不用害怕年齡帶來的問題」，更坦言不害怕自然老去，尤其體力不如以往，現階段靠著運動維持，休息也成為生活的一大養分，十分注重睡眠。