我是廣告 請繼續往下閱讀

➠2006 🥇義大利 1：1、5：3（12碼）🥈法國

➠2010 🏅西班牙 1：0 🥈荷蘭

➠2014 🥇德國 1：0 🥈阿根廷

➠2018 🏅法國 4：2 🥈克羅埃西亞

➠2022 🏅阿根廷 3：3、4：2（12碼）🥈法國

在 Instagram 查看這則貼文 colo99（@_99colo）分享的貼文



⚽ 20年5屆前三名



年份 冠軍 亞軍 季軍 2006 義大利 法國 德國 2010 西班牙 荷蘭 德國 2014 德國 阿根廷 荷蘭 2018 法國 克羅埃西亞 比利時 2022 阿根廷 法國 克羅埃西亞

2026世界盃足球賽即將開踢！世足賽作為全球體壇最高殿堂，每4年一度的決賽更是英雄與傳奇的產生地。從2006年柏林的殘酷點球大戰與席丹唏噓的紅牌謝幕，到2022年梅西與姆巴佩在卡達上演史詩級的球王爭霸，這20年來的5屆決賽不僅見證了西班牙、德國與阿根廷重返榮耀，更寫下無數絕殺、逆轉與神勇撲救的經典畫面。《NOWnews》為足球迷集結了這些熱血、淚水與遺憾的奪冠時刻，一起回顧世界盃近5屆決賽戰役與奪冠國家！2006年國際足總（FIFA）世界盃決賽於柏林奧林匹克體育場點燃戰火，由義大利與法國展開頂尖對決。兩軍在正規賽與延長賽共120分鐘內激戰成1：1平手，最終進入殘酷的十二碼PK大戰。義大利展現極強心理素質，五名操刀球員全部命中，反觀法國隊特雷澤蓋（David Trezeguet）擊中橫樑失手。最終義大利以總分6：4獲勝，歷史上第四度奪冠，成為僅次於巴西、奪冠次數第二多的傳奇球隊。這場決賽除了勝負，最具震撼力的瞬間發生在延長賽。當時法國隊核心、上半場才射入點球的席丹（Zinedine Zidane），疑似受到義大利後衛馬特拉齊（Marco Materazzi）語言挑釁，竟憤而轉身以頭部重頂對方胸口。主裁判埃利松多（Horacio Elizondo）隨即掏出紅牌將席丹罰下。這名一代中場大師在職業生涯最後一戰竟以紅牌作收，步入球員通道時與大力神盃擦身而過的畫面，也成為足壇史上最令人唏噓的瞬間。2010年世界盃決賽戰況僵持，首度尋求奪冠的兩軍互不相讓。西班牙上半場雖主導攻勢，卻難破荷蘭防線；下半場第62分鐘，羅本單刀直搗黃龍，不料遭西班牙門神卡西亞斯（Iker Casillas）神勇擋出。雙方激戰90分鐘仍欠缺臨門一腳，最終0：0悶和進入延長賽。延長賽下半場第109分鐘，荷蘭後衛海廷加（John Heitinga）因拉倒伊涅斯塔，領到個人第二張黃牌遭驅逐出場。西班牙在多一人優勢下發起總攻，法布雷加斯（Cesc Fàbregas）於禁區邊緣精確助攻，伊涅斯塔（Andrés Iniesta）突破越位陷阱後凌空抽射破網！在完場前4分鐘1分領先荷蘭。這記價值連城的進球徹底粉碎荷蘭的冠軍夢，西班牙也成為首支在歐洲以外奪冠的歐洲球隊。2014年世界盃決賽由德國與阿根廷點燃戰火，雙方正規賽打得驚心動魄。阿根廷伊瓜因（Gonzalo Higuaín）上半場獲單刀良機卻射偏，隨後破網又因越位被判無效；德國隊赫韋德斯（Benedikt Höwedes）半場結束前的頭槌則遺憾中柱。下半場梅西（Lionel Messi）錯失禁區左側推射，兩軍激戰90分鐘仍僵持不下，以0：0悶和進入延長賽。延長賽第113分鐘，德國隊替補上陣的舒勒（André Schürrle）左路疾走傳中，同樣替補登場的「超級瑪利歐」格策（Mario Götze）在禁區內展現絕佳球感，胸部停球後直接左腳凌空抽射破網絕殺阿根廷！助德國以1：0奪下隊史第四座冠軍，成為首支在南美洲封王的歐洲球隊。2018年世界盃決賽於莫斯科點燃戰火，由「高盧雄雞」法國迎戰隊史首度殺入決賽的「格子軍團」克羅埃西亞。上半場第18分鐘，法國格里兹曼（Antoine Griezmann）開出罰球，克國曼祖基奇（Mario Mandžukić）不慎自擺烏龍；雖佩里希奇（Ivan Perišić）隨後勁射追平，但不久後他在禁區內手球送點，由格里兹曼主罰操刀命中，幫助法國半場以2：1領先。下半場法國進攻火力全面爆發，博格巴（Paul Pogba）與當時年僅19歲的「新一代天才」姆巴佩（Kylian Mbappé）接連於禁區外重砲破網，將領先擴大至4：1。姆巴佩更成為繼比利（Pelé）後，史上第二位在世界盃決賽進球的20歲以下球員。儘管克國曼祖基奇隨後趁門將洛里斯（Hugo Lloris）失誤追回一球，仍無力回天。終場法國以4：2勝出，繼1998年後奪得隊史第二座世界盃冠軍，成功彌補2年前歐國盃失利的遺憾。2022年世界盃決賽在盧賽爾體育場迎來史詩對決，由「球王」梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷強碰衛冕軍法國。上半場阿根廷展現強大宰制力，迪馬里亞（Ángel Di María）先是製造點球由梅西操刀命中，隨後更親自推射破網，幫助藍白軍團取得2：0領先。不料法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）在下半場第80分鐘起，不到兩分鐘內連入兩球神勇扳平，將比賽強行拖入延長賽。延長賽戰況白熱化，梅西在禁區亂戰中補射破網再度領先，但姆巴佩隨後主罰點球命中，完成決賽史上罕見的「帽子戲法」再度追平。延長賽讀秒階段，阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez）上演「神之撲救」擋下單刀，雙方在3：3平手後進入殘酷的點球大戰。最終阿根廷四名主罰球員全數命中，而法國則有兩球失手，阿根廷以總分7：5勝出，梅西終於圓夢捧起大力神盃，阿根廷也正式成為世界盃三冠王。