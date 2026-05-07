NBA季後賽爆冷出局後，波士頓塞爾提克傳出將進行震撼全聯盟的交易。根據《Heavy Sports》最新傳聞指出，綠衫軍對密爾瓦基公鹿看板球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）表現出濃厚的興趣，交易籌碼極有可能是同樣深陷轉隊謎團的二當家布朗（Jaylen Brown）。公鹿隊老闆哈斯拉姆（Jimmy Haslam）日前受訪更語出驚人地表示，這場交易大戲將在6月選秀會前迎來結局。
公鹿大換血！老闆鬆口：字母哥不排除離隊
公鹿隊在解雇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）並聘請詹金斯（Taylor Jenkins）接掌教鞭後，球隊幾乎確定進入重建期。老闆哈斯拉姆日前接受訪問時毫不避諱地談到「字母哥」的動向：「在選秀會前做決定是合適的時機，如果Giannis最終去其他地方打球，我們必須換回大量資產，這也是總經理霍斯特（Jon Horst）的工作。」
哈斯拉姆更透露，球團在面試新任主帥詹金斯時，已明確告知阿德托昆博可能會離隊，「我們對他很坦白，要他別因為某個球員才選擇加盟公鹿。」這番言論無疑為這場醞釀多時的交易傳聞投下了震撼彈。
震撼1換1？杰倫布朗與字母哥的薪資對等
塞爾提克今年力行打出東區第二種子的佳績，季後賽卻在首輪握有3：1領先卻遭76人逆轉淘汰，其中布朗在球隊的角色定位與滿意度始終是話題的焦點，今日讓綠衫軍動了交易念頭。從現實層面來看，這筆交易極大機率是「1換1」的直接互換。
字母哥下季合約價值5800萬美元，而布朗下季合約則為5700萬美元，兩人在薪資匹配上幾乎完美對等。若塞爾提克感受到布朗已無意留在塔圖姆（Jayson Tatum）身邊擔任副手，引進字母哥組成超強禁區連線將是爭冠的最強賭注。
不過針對外界盛傳對球隊現狀感到不滿、有意離隊的謠言，布朗本人與總裁史蒂文斯（Brad Stevens）今日也相繼做出回應。史蒂文斯說：「他從未向我表達過這些挫折感，我們一起共事了10年，我熱愛JB（布朗），這裡的每個人都愛他。」布朗也在直播中大方對波士頓「告白」，強調自己熱愛這座城市，徹底粉碎離隊流言。
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公鹿隊在解雇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）並聘請詹金斯（Taylor Jenkins）接掌教鞭後，球隊幾乎確定進入重建期。老闆哈斯拉姆日前接受訪問時毫不避諱地談到「字母哥」的動向：「在選秀會前做決定是合適的時機，如果Giannis最終去其他地方打球，我們必須換回大量資產，這也是總經理霍斯特（Jon Horst）的工作。」
哈斯拉姆更透露，球團在面試新任主帥詹金斯時，已明確告知阿德托昆博可能會離隊，「我們對他很坦白，要他別因為某個球員才選擇加盟公鹿。」這番言論無疑為這場醞釀多時的交易傳聞投下了震撼彈。
震撼1換1？杰倫布朗與字母哥的薪資對等
塞爾提克今年力行打出東區第二種子的佳績，季後賽卻在首輪握有3：1領先卻遭76人逆轉淘汰，其中布朗在球隊的角色定位與滿意度始終是話題的焦點，今日讓綠衫軍動了交易念頭。從現實層面來看，這筆交易極大機率是「1換1」的直接互換。
字母哥下季合約價值5800萬美元，而布朗下季合約則為5700萬美元，兩人在薪資匹配上幾乎完美對等。若塞爾提克感受到布朗已無意留在塔圖姆（Jayson Tatum）身邊擔任副手，引進字母哥組成超強禁區連線將是爭冠的最強賭注。
不過針對外界盛傳對球隊現狀感到不滿、有意離隊的謠言，布朗本人與總裁史蒂文斯（Brad Stevens）今日也相繼做出回應。史蒂文斯說：「他從未向我表達過這些挫折感，我們一起共事了10年，我熱愛JB（布朗），這裡的每個人都愛他。」布朗也在直播中大方對波士頓「告白」，強調自己熱愛這座城市，徹底粉碎離隊流言。