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▲保羅喬治（Paul George）儘管開局手感火燙，但在高強度出賽下，喬治在第四節顯得後繼無力，象徵著費城主力球員在短輪替下的體能危機。（圖／路透／達志影像）

費城76人今（7）日在麥迪遜廣場花園再次深刻體會到季後賽的殘酷。儘管全隊帶著比首戰更強大的求勝意志踏上球場，試圖在失去恩比德（Joel Embiid）的情況下扳平比分，但現實卻是殘酷的。76人全場與紐約尼克血戰至最後一刻，卻在末節最後6分鐘因體力枯竭導致進攻徹底斷電，最終以102：108遺憾落敗，系列賽陷入0比2的絕對落後。這場失利不僅凸顯陣容深度不足問題，也是費城管理層在交易大限時「瘦身」決策的沉重打擊，現在他們必須在未來5場比賽中贏下4場才能逃出生天。比賽的前三節幾乎是場肉搏戰，雙方領先分差從未超過7分。76人憑藉著喬治（Paul George）開局火熱的手感，以及凱利烏布雷（Kelly Oubre Jr.）穩定的發揮，甚至在進入第四節時還保有1分的微弱領先。然而，當戰局進入關鍵時刻，納斯（Nick Nurse）教練那極其短縮的輪替陣容終於顯露頹勢。在經歷過與塞爾提克艱苦的七場系列賽後，費城的核心球員顯然已經跑不動了。在末節最後五分鐘，費城曾靠著烏布雷與菜鳥防守悍將艾奇庫姆（VJ Edgecombe）的表現奪回領先。但隨後尼克球星布倫森（Jalen Brunson）與哈特（Josh Hart）接連命中關鍵球，而費城在進攻端卻連續錯失空檔三分。艾奇庫姆兩次出手未果，手感冰冷的馬克西（Tyrese Maxey）也未能救主，甚至連巴洛（Dominick Barlow）也發生致命失誤。費城在將近六分鐘的時間內沒有任何進球，直到最後關頭才由馬克西勉強得分，但喬治隨後的三分球麵包彈徹底宣告了費城的死刑。這種崩盤並非戰術失位，而是體能耗盡後的技術動作變形。恩比德的缺陣讓費城的五號位再次成為修羅場。首戰防守空間感極差的阿德姆博納（Adem Bona）雖然在今日上半場搶下不少進攻籃板，但他稚嫩的犯規問題迅速讓其陷入麻煩。而資深長人卓蒙德（Andre Drummond）在面對唐斯（Karl-Anthony Towns）時更是完全落入下風，唐斯利用靈活的外線投射與切入將卓蒙德玩弄於股掌之間。當卓蒙德與博納雙雙陷入犯規陷阱時，納斯教練不得不讓巴洛擔任小球五號位。令人驚訝的是，巴洛的登場一度改變了比賽走勢。他展現了博納所欠缺的進攻終結能力與防守韌性，多次在防守端與布倫森或麥克布萊德（Deuce McBride）一對一單挑中守住城池。巴洛甚至製造了唐斯的第四次個人犯規，讓費城防守端得以實施全換防戰術。賽後許多評論家指出，納斯教練或許應該更早信任這位22歲的小將。費城目前在五號位的掙扎，再次顯露這支球隊在深度上的匱乏。當當家球星倒下時，他們竟然找不到一個能在季後賽穩定產出的替補長人。雖然輸球，但艾奇庫姆對布倫森的死亡纏繞是費城今日唯一的心理慰藉。在經歷過首戰的挫敗後，這位新秀今日拿出了全神貫注的態度，成功讓對方的得分變得異常艱難。只是個人防守的成功掩蓋不了團隊體系缺人的困境。最諷刺的莫過於費城在交易大限送走了麥凱恩（Jared McCain），而這位小將昨日剛在為衛冕軍出戰時單場投進4記三分球。當達瑞爾莫雷（Daryl Morey）決定削減陣容深度時，或許沒料到季後賽的對抗會如此消耗。現在費城面對的是體能充沛、板凳厚度十足的尼克隊，這場「精兵政策」與「人海戰術」的對決，目前看來是管理層的傲慢敗給了季後賽的現實。