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▲巴洛在換防後緊盯尼克球星布朗森（Jalen Brunson）。他在短短16分鐘的出賽時間內，多次靠著優異的橫移速度迫使對手失誤，成為費城在客場兩連敗後唯一的心理慰藉。（圖／美聯社／達志影像）

費城76人今（7）日在麥迪遜廣場花園第二戰雖然再次落敗，系列賽陷入0:2的困境，但在這場25次互換領先、14度戰平的激鬥背後，總教練納斯（Nick Nurse）卻意外挖掘到了足以扭轉戰略天平的「奇兵」。在當家球星恩比德（Joel Embiid）缺陣時刻，22歲的小將巴洛（Dominick Barlow）在第四節挺身而出，他在16分鐘的出賽時間裡，展現了球隊傳統長人所欠缺的機動性，成功讓費城的防線在面對紐約尼克那群侵略性十足的後衛群時，展現了前所未有的彈性。在本系列賽中，尼克隊頻繁利用擋拆與切入製造威脅，這讓費城的傳統巨塔卓蒙德（Andre Drummond）與菜鳥博納（Adem Bona）顯得步履蹣跚。卓蒙德雖然擁有強大的籃板能力，但在換防後面對尼克頂級創造者時，往往成為防守端的漏洞。就在比賽膠著之際，納斯教練大膽重用在季後賽鮮少登場的巴洛。這位本季例行賽曾先發59場的年輕人，雖然在進攻端並非首選，但他那如教科書般的換防能力，卻在關鍵時刻拯救了費城的禁區防禦。巴洛此役雖然僅繳出6分、2籃板與2阻攻，但數據無法完全體現他的防守威懾力。他多次被換防至尼克王牌布朗森（Jalen Brunson）面前，卻憑藉著長人的身高與後衛般的橫移速度，成功封鎖對手的出手空間。這種能「從小防到大」的特質，徹底改變了費城在防守端的面貌，不僅彌補了五號位的空缺，更讓尼克隊無法輕易透過錯位單打獲取優勢。巴洛的出現不僅僅是恩比德缺陣時的應急方案，更可能是76人應對尼克體系的長期解答。目前費城已放棄雙塔陣容，轉而追求更靈活的單中鋒體制，而巴洛的機動性完美契合了這種轉向。即便未來恩比德回歸，巴洛在替補銜接段展現的防守覆蓋面，也遠比傳統中鋒更適合對付尼克那群擅長外線與切入的球員。納斯與他的教練團現在擁有了一個更具競爭力的對位選擇。當比賽進入生死關頭，需要一名能跟上尼克隊攻防轉換速度的長人時，巴洛在第二戰的驚艷表現看來已為自己贏得了穩定的輪替位置。