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NBA紐約尼克今（7）日108：102擊敗費城七六人，系列賽取得2：0領先，相較上戰比分差距過大，尼克前三節就鎖定勝場，本戰雙方戰局激烈，七六人本場在當家球星恩比德（Joel Embiid）因傷缺陣下，仍靠雙衛馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）帶頭衝，上半場仍以1分領先，兩隊一路纏鬥到決勝第四節，尼克靠布朗森（Jalen Brunson）關鍵時刻率隊打出9：0攻勢，徹底逆轉戰局，終場才以6分差取勝。賽後NBA官方統計表示，尼克與七六人本場出現多達25次比數互換狀況，為NBA季後賽近11年來，單場比數最多次互換領先的紀錄。原紀錄是2015年5月2日馬刺與快艇系列賽G7中，雙方出現多達31次比數互換，最終馬刺109：111惜敗給快艇，該年季後賽止步於首輪。尼克主場連取2勝後，下戰將前進七六人主場富國銀行中心舉行，比賽時間是5月9日台灣時間早上7點。