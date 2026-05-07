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紐約尼克在2026年季後賽展現強大競爭力，讓沈寂已久的紐約街頭再度陷入瘋狂。然而，這種「瘋狂」卻在週一東區準決賽首戰贏球後變了調。一段在社群媒體瘋傳的影片顯示，大批尼克迷在麥迪遜廣場花園（MSG）場外集體霸凌一名落單的費城76人球迷，甚至試圖強行脫下對方的球衣，野蠻行徑引發輿論強烈撻伐。尼克隊在首戰以大比分擊潰76人後，成千上萬的尼克迷湧入曼哈頓街頭慶祝。不料，當一名穿著76人球衣的球迷試圖離開現場時，卻遭到大群尼克迷包圍、叫囂。隨著場面升溫，慶祝演變為暴力。影片中可以看到一群年輕的尼克迷從後方突襲，試圖強行扯下該名粉絲身上的費城球衣，並在拉扯過程中對其進行肢體攻擊。雖然該名球迷最後成功推開攻擊者脫身，但這段長達數分鐘的霸凌過程全被路人拍下，並迅速在網路上炸鍋。這起事件讓尼克球迷長期建立的「熱情」形象徹底掃地。許多老一輩的尼克迷對此感到失望，認為現在許多在街頭瘋狂慶祝的青少年並非真心熱愛籃球，而是為了在TikTok或Instagram上獲得「五分鐘成名」的機會，故意在鏡頭前做出脫序行為。美國媒體批評，自從林書豪與安東尼（Carmelo Anthony）時代後，尼克隊好不容易重返強權，但球迷的素質卻未能跟上戰績。這種針對落單球迷的集體暴力，已嚴重威脅到季後賽的觀戰環境。這起暴力事件無疑為原本就火藥味十足的「費紐大戰」火上澆油。76人球團與球迷對此表示極度憤慨，雖然目前官方尚未採取進一步行動，但已有大批費城球迷在網路預告，當系列賽移師費城時，將會給予尼克球迷「最熱烈」的招待。